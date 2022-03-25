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    Mecliste görüşmesi devam ediyor: Tüketici kanunu değişiyor! Kredilerde erken ödeyenden masraf alınmayacak

    Meclis'te görüşmesi devam eden yasa ile vatandaşların mağduriyetleri giderilecek. Kredilerde erken ödeyenden masraf alınmayacak. Kredi kartı faizi düşünce hemen uygulanacak. Kredi alana zorla sigorta yapılmayacak...

    Haklarınızı bilin

    Tüketici kredilerinde kredi borcunun tamamının erken ödenmesi halinde bildirim aranmaksızın cayma hakkı hükümleri uygulanacak. Böylece tüketicilerin, ödedikleri ücret ve masrafların iadesi ile kredi nedeniyle katlandıkları maliyet azaltılacak.

    Kredili mevduat hesabı, kredi kartı gibi belirsiz süreli tüketici kredilerinde faiz oranında tüketici lehine değişikliklerin derhal uygulanabilmesi için düzenleme yapılacak.

    Tüketicinin yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla açık talebi olmaksızın kredi bağlantılı sigorta yaptırılamayacak.

        Tüketici kredisi sözleşmesi ile konut finansmanı sözleşmesi, kredi ile ilgili olanlar hariç yan finansal ürün ve hizmetlerin satın alınması şartına bağlanamayacak.

        Ön ödemeli satılan konutlar, sözleşmede belirlenen tarihte tüketicilere teslim edilecek, bu süre sözleşme tarihinden itibaren 48 ayı geçemeyecek.

        Paravan şirketler kurularak tüketicilerin mağdur edilmesinin engellenmesi amacıyla devre tatile konu mal üzerinde ayni hak sahibi olmayanların devre mülk veya devre tatil satışı yapması yasaklanacak.

            Devre mülk hakkı veren sözleşmeler de dahil olmak üzere tüketicilerle ön ödemeli devre tatil sözleşmesi kurulamayacak.

            Devre mülk hakkı veren sözleşmeler hariç olmak üzere, devre tatil sözleşmeleri en fazla 10 yıl için kurulacak.

            Yenilenmiş ürünlere tüketiciye teslim tarihinden itibaren asgari bir yıl garanti verilmesi zorunlu olacak.
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