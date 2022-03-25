Mecliste görüşmesi devam ediyor: Tüketici kanunu değişiyor! Kredilerde erken ödeyenden masraf alınmayacak

Devre mülk hakkı veren sözleşmeler de dahil olmak üzere tüketicilerle ön ödemeli devre tatil sözleşmesi kurulamayacak.

Devre mülk hakkı veren sözleşmeler hariç olmak üzere, devre tatil sözleşmeleri en fazla 10 yıl için kurulacak.