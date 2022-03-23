Asgari ücret zammına 2’li çözüm! Temmuz zammının yolu nasıl açılacak?, Hangi formüller uygulanacak?

1 Ocak itibariyle yüzde 50.5 zamla 2 bin 825 liradan 4 bin 253 liraya çıkarılan asgari ücrete yeni zam gündeme geldi. Çalışanlar Temmuz zammı beklentisi içerisine girdi. Asgari ücrete ikinci zam yolunun açılması için Meclis'ten yasa çıkarılması gerekiyor. Yasa çıkarılarak yılda bir kez toplanan komisyonun ikinci kez toplanması sağlanabilecek. Asgari ücrete yılbaşında yapılan tarihi zamla birlikte işverenlerin maliyetini aşağı çekecek ve işçinin yükünü azaltacak çok önemli hamle yapılmış ve ücretler üzerindeki gelir vergisi ve damga vergisi kaldırılmıştı. İkinci bir toplantı ile yapılacak zam, işverenlere ek bir yük getirecek. Bu nedenle yeni destek formülleri gündeme gelecek. Maliyeti işveren ve devletin karşılayacağı prim formülü de söz konusu olabilecek. Asgari ücretten iki türlü prim alınıyor. Bunlardan ilki işçiden kesilen yüzde 14 oranındaki SGK primi. Bu primin miktarı 700,56 lira. İkinci prim ise işveren sigorta payı olarak alınıyor. Bunun maliyet üzerindeki etkisi ise 775,62 lira. Toplamda bir işveren açısından ödenen primler 1.476,18 liraya ulaşıyor. Bunların dışında işsizlik sigortası için kesilen 150,12 lirayı bulan bir prim daha bulunuyor. Burada asgari ücrete yapılacak bir seyyanen zam primlerden indirim yapılarak karşılanabilir.