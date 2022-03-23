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    Asgari ücret zammına 2’li çözüm! Temmuz zammının yolu nasıl açılacak?, Hangi formüller uygulanacak?

    Ocak’ta yüzde 50.5 artan asgari ücrete Temmuz zammı için yeni yasa gerekirken, maliyeti için de işveren ve devletin birlikte karşılayacağı prim formülü gündeme geldi.

    ASGARİ ÜCRET ZAMMINA 2’Lİ ÇÖZÜM

    1 Ocak itibariyle yüzde 50.5 zamla 2 bin 825 liradan 4 bin 253 liraya çıkarılan asgari ücrete yeni zam gündeme geldi. Çalışanlar Temmuz zammı beklentisi içerisine girdi. Asgari ücrete ikinci zam yolunun açılması için Meclis'ten yasa çıkarılması gerekiyor. Yasa çıkarılarak yılda bir kez toplanan komisyonun ikinci kez toplanması sağlanabilecek. Asgari ücrete yılbaşında yapılan tarihi zamla birlikte işverenlerin maliyetini aşağı çekecek ve işçinin yükünü azaltacak çok önemli hamle yapılmış ve ücretler üzerindeki gelir vergisi ve damga vergisi kaldırılmıştı. İkinci bir toplantı ile yapılacak zam, işverenlere ek bir yük getirecek. Bu nedenle yeni destek formülleri gündeme gelecek. Maliyeti işveren ve devletin karşılayacağı prim formülü de söz konusu olabilecek. Asgari ücretten iki türlü prim alınıyor. Bunlardan ilki işçiden kesilen yüzde 14 oranındaki SGK primi. Bu primin miktarı 700,56 lira. İkinci prim ise işveren sigorta payı olarak alınıyor. Bunun maliyet üzerindeki etkisi ise 775,62 lira. Toplamda bir işveren açısından ödenen primler 1.476,18 liraya ulaşıyor. Bunların dışında işsizlik sigortası için kesilen 150,12 lirayı bulan bir prim daha bulunuyor. Burada asgari ücrete yapılacak bir seyyanen zam primlerden indirim yapılarak karşılanabilir.



    VERGİSİZ ASGARİ ÜCRET HESABI
    Brüt ücret 5.004 TL
    SGK primi (% 14) 700,56 TL
    İşsizlik sig. primi (% 1) 50,04 TL
    Kesintiler toplamı 750,60 TL
    Net asgari ücret 4253,40 TL



    İŞVERENE MALİYETİ
    Brüt ücret 5.004 TL
    SGK primi (% 15.5) 775,62 TL
    İşveren işsizlik sig. p. (% 2) 100,08 TL
    Toplam maliyet 5.879,70 TL

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    Haberler Ekonomi Asgari ücret zammına 2’li çözüm! Temmuz zammının yolu nasıl açılacak?, Hangi formüller uygulanacak?
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