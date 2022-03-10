Hakem koruması

AK Parti, Tüketicileri Koruma Yasası'nda önemli değişiklikler yapan yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. İşte bazı başlıklar:

MASRAFLAR İADE:

Alınan tüketici kredileri erken ödenirse ücret ve masrafların iadesi yapılacak.

FAİZ İNDİRİMİ HEMEN UYGULANACAK:

Kredili mevduat hesabı, kredi kartı gibi belirsiz süreli tüketici kredilerinde faiz oranında tüketici lehine değişiklikler hemen uygulanacak.

ZORUNLU SİGORTA YASAK:

Tüketici kredilerinde, tüketicinin açık talebi olmaksızın kredi bağlantılı sigorta yaptırılamayacak. Tüketici kredisi sözleşmesi, kredi ile ilgili olanlar hariç yan finansal ürün ve hizmetlerin satın alınması şartına bağlanamayacak.

KONUTLAR ZAMANINDA TESLİM:

Ön ödemeli olarak satılan konutların sözleşmede belirlenen tarihte tüketicilere teslim edilmesi zorunlu olacak. Ön ödemeli olarak satılan konutların tüketicilere azami teslim süresi 36 aydan 48 aya çıkarılacak.

DEVRE TATİLLERİNE DÜZENLEME:

Ön ödemeli usulle devre mülk ve şahsi hakka konu devre tatil satışı yasaklanacak. Devre tatile konu mal üzerinde ayni hak sahibi olmayanların devre mülk veya devre tatil satışı yapması yasaklanacak. Devre tatil sözleşmelerine 10 yıl süre sınırı getirilecek.

HİZMET YOKSA TAZMİNAT:

Kullanım ömrü süresince mala ilişkin satış sonrası hizmetin sağlanmaması durumunda zararın tazmini talep edilebilecek.

HAKEM İÇİN SINIR YÜKSELİYOR:

Tarafların İcra ve İflas Kanunu'ndaki hakları saklı kalmak kaydıyla; değeri 30 bin liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunlu olacak.

YENİLENMİŞ ÜRÜNE 1 YIL GARANTİ:

Yenilenmiş ürünlere tüketiciye teslim tarihinden itibaren asgari 1 yıl garanti verilmesi zorunlu olacak. Zübeyde YALÇIN