Ayşe teyzeye ‘altın’ fırsat

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yastık altında 5 bin ton olduğu tahmin edilen altının ekonomiye kazandırılmasına yönelik yeni adımları hafta sonu açıklayacak. Bu paketle 300 milyar doların üzerinde olan altının ekonomiye kazandırılması hedefleniyor. Altın paketinin hem yastık altındaki altını sisteme kazandıracak, aynı zamanda bunun belli miktarı da Merkez Bankası'na destek olacak şekilde kurgulanacağı ifade ediliyor. Sistem, vatandaş kaç gram altın getirirse buna karşılık bir sertifika verilmesine, istediğinde geri almasına imkan sağlayacak. Yeni modelde 'Ayşe Teyze' alım-satım farkından kurtulurken, ekstra da kâr payı alacak. İstediğinde sertifikasının karşılığında geriye altın da alabilecek. Hazal ATEŞ

VATANDAŞ NE YAPACAK?

● Evdeki küçük altın ya da bilezik kuyumcuya ya da darphaneye götürülecek.

● GÖTÜRDÜĞÜ grama göre sertifika verilecek.

● GÜNCEL fiyattan, komisyonsuz sertifikalandırılacak.

● SERTİFİKANIN bedeli oranında zamana bağlı kâr payı da verilecek.

● SERTİFİKA istenildiğinde güncel fiyattan TL'ye çevrilebilecek.

● ALTIN sertifikasının bedeli ile istenirse yine altın alınabilecek.