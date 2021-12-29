Metro market 2022 yılbaşı sepetinde neler var? Metro yılbaşı sepeti ne kadar, kaç TL? Yılbaşı kolisi fiyat listesi 2022!

Marketlerde yılbaşı sepetleri yayınlanmaya başlandı. Yılbaşı gecesi evde sevdikleriyle birlikte olacak kişiler marketlerin yılbaşı sepeti ya da koli fiyatları hakkında araştırmalara başladı. Yılbaşı sepetleri, yılbaşı sofralarında aranılan içeren sepetlerdir. Atıştırmalıklardan çerezlere, içeceklerden abur cuburlara kadar çeşitli içerikler yer alıyor. Metro marketin yılbaşını için hazırladığı sepet arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Peki, Metro yılbaşı sepeti ne kadar, kaç TL? 2022 Metro yılbaşı sepetinde neler var? İşte cevabı...