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    • Ekonomi
    • 30.12.2021 12:08
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    • 30.12.2021 12:11
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    Metro market 2022 yılbaşı sepetinde neler var? Metro yılbaşı sepeti ne kadar, kaç TL? Yılbaşı kolisi fiyat listesi 2022!

    Yılbaşında evde olacaklar uygun yeni yıl kolisi veya sepeti içeriklerini araştırıyor. Metro market tarafından yayınlanan yılbaşı sepetinde birçok ürün yer aldı. Atıştırmalıklar, çerezler, çikolata ve içeceklerin bulunduğu yılbaşı sepetinin fiyatı da merak edilmeye başlandı. Peki, Metro yılbaşı sepeti ne kadar, kaç TL? 2022 Metro yılbaşı sepetinde neler var? İşte cevabı...

    takvim.com.tr
    Metro yılbaşı sepeti ne kadar, kaç TL? Metro market 2022 yılbaşı sepetinde neler var?

    Marketlerde yılbaşı sepetleri yayınlanmaya başlandı. Yılbaşı gecesi evde sevdikleriyle birlikte olacak kişiler marketlerin yılbaşı sepeti ya da koli fiyatları hakkında araştırmalara başladı. Yılbaşı sepetleri, yılbaşı sofralarında aranılan içeren sepetlerdir. Atıştırmalıklardan çerezlere, içeceklerden abur cuburlara kadar çeşitli içerikler yer alıyor. Metro marketin yılbaşını için hazırladığı sepet arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Peki, Metro yılbaşı sepeti ne kadar, kaç TL? 2022 Metro yılbaşı sepetinde neler var? İşte cevabı...

    2022 METRO YILBAŞI SEPETİ

    Metro 2022 senesi yılbaşı kutlamaları için yılbaşı sepeti yerine paketi hazırladı. Pakette de sepete benzer şekilde içerikler bulunuyor.

    Paketin içerisinde içeceklerden çikolatalara, cipslerden Türk kahvesine birçok farklı tür ürün yer alıyor.

    Paket içeriğinin tamamı aşağıdaki görselde yer almaktadır.

    CarrefourSa yılbaşı sepetinin fiyatı 199,90 TL olarak belirlendi.

    Lays Klasık Super Boy Patates Cipsi 107 Gr
    Ruffles Tayland Usulü Süper Boy Patates Cipsi 107 Gr
    Doritos Meksika Usulü Süper Boy Mısır Cipsi 107 Gr
    Çerezza Pop Corn Aile Boy 72 Gr Patlamış Mısır
    Bahçeden Ortaya Karışık Klasik Kuruyemiş 180G
    Antepfıstığı 150 Gr
    Ülker Napoliten 33Gr
    Ülker Çikolatalı Gofret Extra Sütlü Fındıklı 45 Gr
    Dido Trio Beyaz Çikolatalı Gofret 36,5 Gr
    Eti Canga Gold 45 Gr


        Ülker Kare Çikolata Çilekli Beyaz 60 Gr
        Ülker Kare Çikolata Üzümlü/Fındıklı/Sütlü 65 Gr
        Toblerone 100 Gr Çikolata
        7 Days Kruvasan Kakao Kremalı 72 Gr
        Avşar Doğal Maden Suyu 200 Ml Cam
        Avşar C Plus Karadut & Frenk Üzümü 200 Ml
        Burn Gold 250 Ml Kutu Enerji İçeceği
        Doğanay Acılı Şalgam Pet 300 Ml
        Fusetea Seftali 1Lt Soğuk Çay
        Cappy Vişneli İçecek 1 Lt Tetra
        Cappy Serin Limonata 1Lt Pet
        Coca Cola Zero Sugar 1 Lt Pet
        Fanta Portakal 1 Lt Pet
        Schweppes Tonik 1 Lt Pet
        Dogadan Yesıl Cay 20'Li
        Mehmet Efendi Türk Kahvesi 100 Gr
        Jacobs 3Ü1 Arada Kahve 10'Lu Paket
        Knorr Noodle Tavuk Çeşnili 66 Gr
        Knorr Noodle Acılı Domatesli 67 Gr
        Olıps Mını Mınts Nane 12,5 Gr
        First Sensation Karpuz 27 Gr

        Daha hesaplısını isteyenler için de yılbaşı kolisi hazırlandı. Bu kolinin fiyatı da 129,90 TL olarak belirlendi.

        Lays Klasık Super Boy Patates Cipsi 107 Gr
        Ruffles Tayland Usulü Süper Boy Patates Cipsi 107 Gr
        Doritos Meksika Usulü Süper Boy Mısır Cipsi 107 Gr
        Çerezza Pop Corn Aile Boy 72 Gr Patlamış Mısır
        Bahçeden Ortaya Karışık Klasik Kuruyemiş 180G
        Ülker Napoliten 33Gr


        Ülker Çikolatalı Gofret Extra Sütlü Fındıklı 45 Gr
        Dido Trio Beyaz Çikolatalı Gofret 36,5 Gr
        Eti Canga Gold 45 Gr
        Ülker Kare Çikolata Çilekli Beyaz 60 Gr
        Ülker Kare Çikolata Üzümlü/Fındıklı/Sütlü 65 Gr
        Toblerone 100 Gr Çikolata
        7 Days Kruvasan Kakao Kremalı 72 Gr
        Avşar Doğal Maden Suyu 200 Ml Cam
        Avşar C Plus Karadut & Frenk Üzümü 200 Ml
        Burn Gold 250 Ml Kutu Enerji İçeceği
        Doğanay Acılı Şalgam Pet 300 Ml
        Fusetea Seftali 1Lt Soğuk Çay
        Cappy Vişneli İçecek 1 Lt Tetra


            Cappy Serin Limonata 1Lt Pet
            Coca Cola Zero Sugar 1 Lt Pet
            Fanta Portakal 1 Lt Pet
            Schweppes Tonik 1 Lt Pet
            Dogadan Yesıl Cay 20'Li
            Mehmet Efendi Türk Kahvesi 100 Gr
            Jacobs 3Ü1 Arada Kahve 10'Lu Paket
            Knorr Noodle Tavuk Çeşnili 66 Gr
            Olıps Mını Mınts Nane 12,5 Gr
            First Sensation Karpuz 27 Gr
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            Haberler Ekonomi Metro market 2022 yılbaşı sepetinde neler var? Metro yılbaşı sepeti ne kadar, kaç TL? Yılbaşı kolisi fiyat listesi 2022!
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