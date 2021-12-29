Metro market 2022 yılbaşı sepetinde neler var? Metro yılbaşı sepeti ne kadar, kaç TL? Yılbaşı kolisi fiyat listesi 2022!

Marketlerde yılbaşı sepetleri yayınlanmaya başlandı. Yılbaşı gecesi evde sevdikleriyle birlikte olacak kişiler marketlerin yılbaşı sepeti ya da koli fiyatları hakkında araştırmalara başladı. Yılbaşı sepetleri, yılbaşı sofralarında aranılan içeren sepetlerdir. Atıştırmalıklardan çerezlere, içeceklerden abur cuburlara kadar çeşitli içerikler yer alıyor. Metro marketin yılbaşını için hazırladığı sepet arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Peki, Metro yılbaşı sepeti ne kadar, kaç TL? 2022 Metro yılbaşı sepetinde neler var? İşte cevabı...
2022 METRO YILBAŞI SEPETİ
Metro 2022 senesi yılbaşı kutlamaları için yılbaşı sepeti yerine paketi hazırladı. Pakette de sepete benzer şekilde içerikler bulunuyor.
Paketin içerisinde içeceklerden çikolatalara, cipslerden Türk kahvesine birçok farklı tür ürün yer alıyor.
Paket içeriğinin tamamı aşağıdaki görselde yer almaktadır.
CarrefourSa yılbaşı sepetinin fiyatı 199,90 TL olarak belirlendi.
Lays Klasık Super Boy Patates Cipsi 107 Gr
Ruffles Tayland Usulü Süper Boy Patates Cipsi 107 Gr
Doritos Meksika Usulü Süper Boy Mısır Cipsi 107 Gr
Çerezza Pop Corn Aile Boy 72 Gr Patlamış Mısır
Bahçeden Ortaya Karışık Klasik Kuruyemiş 180G
Antepfıstığı 150 Gr
Ülker Napoliten 33Gr
Ülker Çikolatalı Gofret Extra Sütlü Fındıklı 45 Gr
Dido Trio Beyaz Çikolatalı Gofret 36,5 Gr
Eti Canga Gold 45 Gr