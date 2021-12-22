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    Yeni yılda uygulanacak vergi ve harçlar belli oldu!

    Yeni yılda uygulanacak vergi ve harçlar belli oldu. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) bu oran yüzde 25 olarak uygulanacak. 6 aylık pasaport harcı 227 liradan 309,40 liraya çıkacak. 3 yıl ve üstünde süreli pasaport alanlar bin 478 lira harç ödeyecek. İşte haberin tüm detayları...

    Yeni yıla yeni tarife

    Yeni yılda uygulanacak vergi ve harçlar belli oldu. Çeşitli harç ve cezalarda yeniden değerleme oranı yüzde 36.2 olurken, Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) bu oran yüzde 25 olarak uygulanacak. 6 aylık pasaport harcı 227 liradan 309,40 liraya çıkacak. 3 yıl ve üstünde süreli pasaport alanlar bin 478 lira harç ödeyecek.



    A sınıfı ehliyet harcı 272 liradan 370,40 liraya, B sınıfı ehliyet harcı ise 820 liradan bin 116 lira 90 kuruşa çıkacak. Diğer ehliyet harçları ise bin 368 liradan bin 863 lira 70 kuruşa yükselecek. 1-3 yaş otomobillerin 2022 yılındaki MTV'si, 1300 cc ve aşağısında olanlar için bin 313 lira ile bin 576 lira arasında değişecek. Aynı yaşta, motor silindir hacmi 1301-1600 santimetreküp otomobillerin vergisi de 2 bin 287 ile 2 bin 746 lira arasında olacak. 4001 santimetreküp üzerinde motor silindir hacmine sahip otomobillerin vergisi ise 57 bin 415 lira ile 62 bin 633 lira arasında hesaplandı.

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    Haberler Ekonomi Yeni yılda uygulanacak vergi ve harçlar belli oldu!
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