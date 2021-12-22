Yeni yılda uygulanacak vergi ve harçlar belli oldu. Çeşitli harç ve cezalarda yeniden değerleme oranı yüzde 36.2 olurken, Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) bu oran yüzde 25 olarak uygulanacak. 6 aylık pasaport harcı 227 liradan 309,40 liraya çıkacak. 3 yıl ve üstünde süreli pasaport alanlar bin 478 lira harç ödeyecek.
A sınıfı ehliyet harcı 272 liradan 370,40 liraya, B sınıfı ehliyet harcı ise 820 liradan bin 116 lira 90 kuruşa çıkacak. Diğer ehliyet harçları ise bin 368 liradan bin 863 lira 70 kuruşa yükselecek. 1-3 yaş otomobillerin 2022 yılındaki MTV'si, 1300 cc ve aşağısında olanlar için bin 313 lira ile bin 576 lira arasında değişecek. Aynı yaşta, motor silindir hacmi 1301-1600 santimetreküp otomobillerin vergisi de 2 bin 287 ile 2 bin 746 lira arasında olacak. 4001 santimetreküp üzerinde motor silindir hacmine sahip otomobillerin vergisi ise 57 bin 415 lira ile 62 bin 633 lira arasında hesaplandı.