Son dakika: Altın düşecek mi yükselecek mi? Bugün altın gram, yarım, çeyrek, tam altınalır mı satılır mı? İşte flaş uzman yorumları...

Altın fiyatlarında son dakika durum yakından takip ediliyor. Gram altının önceki kapanışı 772,84 TL iken, şuanda alış fiyatı 639,99, satış fiyatı 640,11 TL oldu. Çeyrek altının önceki kapanışı ise 1.331,00 TL'idi. Şuanda çeyrek altının alış fiyatı 1.032,00, satış fiyatı ise 1.165,00. Yatırımını altından yana kullanan milyonlarca kişi Altın düşecek mi yükselecek mi? Gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet, 22 ayar altın daha düşer mi? Bugün altın alır mı satılır mı? sorularına yanıt arıyor. İşte uzman yorumları...
21 ARALIK ALTIN FİYATLARI!
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 668,27
SATIŞ: 668,41
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.070,00
SATIŞ: 1.223,00
YARIM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 2.140,00
SATIŞ: 2.439,00
22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?
ALIŞ: 596,95
SATIŞ: 677,36
CUMHURİYER ALTINI NE KADAR?
ALIŞ: 4.282,00
SATIŞ: 4.872,00
18 AYAR ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 487,12
SATIŞ: 488,49