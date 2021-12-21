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    • Ekonomi
    • 21.12.2021 09:49
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    • 21.12.2021 09:55
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    Son dakika: Altın düşecek mi yükselecek mi? Bugün altın gram, yarım, çeyrek, tam altınalır mı satılır mı? İşte flaş uzman yorumları...

    Son dakika! Altında düşüş devam ediyor. 21 Aralık itibariyle gram, çeyrek, yarım, tam altın düştükçe düşüyor. Vatandaşlar Altın düşecek mi yükselecek mi? Gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet, 22 ayar altın daha düşer mi? Bugün altın alır mı satılır mı?sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte piyasalarda son durum ve uzman yorumları...

    takvim.com.tr
    Son dakika: Altın düşecek mi yükselecek mi?

    Altın fiyatlarında son dakika durum yakından takip ediliyor. Gram altının önceki kapanışı 772,84 TL iken, şuanda alış fiyatı 639,99, satış fiyatı 640,11 TL oldu. Çeyrek altının önceki kapanışı ise 1.331,00 TL'idi. Şuanda çeyrek altının alış fiyatı 1.032,00, satış fiyatı ise 1.165,00. Yatırımını altından yana kullanan milyonlarca kişi Altın düşecek mi yükselecek mi? Gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet, 22 ayar altın daha düşer mi? Bugün altın alır mı satılır mı? sorularına yanıt arıyor. İşte uzman yorumları...

    21 ARALIK ALTIN FİYATLARI!

    GRAM ALTIN NE KADAR?

    ALIŞ: 668,27

    SATIŞ: 668,41

    ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

    ALIŞ: 1.070,00

    SATIŞ: 1.223,00

    YARIM ALTIN NE KADAR?

    ALIŞ: 2.140,00

    SATIŞ: 2.439,00

    22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

    ALIŞ: 596,95

    SATIŞ: 677,36

    CUMHURİYER ALTINI NE KADAR?

    ALIŞ: 4.282,00

    SATIŞ: 4.872,00

    18 AYAR ALTIN NE KADAR?

    ALIŞ: 487,12

    SATIŞ: 488,49

        BUGÜN ALTIN ALINIR MI SATILIR MI?

        Altın fiyatlarında düşme devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir önceki gün Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamaların ardından altın ve dolarda sert düşüş yaşandı. Uzmanlar altın fiyatlarında düşüşün devam edeceğini belirtti.

        BAKAN NEBATİ'DEN AÇIKLAMA

        Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı Türkiye Ekonomi Modeli ile kazanan taraf Türkiye ekonomisi olacaktır" açıklamasında bulundu.

        Bakan Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısının ardından yaptığı basın açıklaması sonrası Twitter hesabından açıklama yaptı. Nebati, yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımız'ın açıkladığı muhteşem ekonomik manifesto ile dün olduğundan çok daha kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Kimsenin şüphesi olmasın. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı Türkiye Ekonomi Modeli ile kazanan taraf Türkiye ekonomisi olacaktır" ifadesini kullandı.

        MEVDUAT SİSTEMİ!

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, TL mevduatları için yeni bir düzenleme getirdiklerini belirterek, "İnsanlarımız bankadaki TL varlığını mevduattan fazla ise bu getiriyi elde edecek. Bu kazanç stopaj vergisinden de muaf tutulacak. Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın kur daha yüksek olacak diye mevduatını TL'den dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak" ifadelerini kullandı.

        İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

        "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak.

        Döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalarımıza doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek."

        Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 'Dövize Çevrilebilir Mevduat' sistemine kamu ve özel bütün bankaların dahil olabileceğini söyledi. Gündeme dair konuşan Çakar, "Bu ürüne Türk Lirası cinsinden ya da yabancı para cinsinden mevduatı tasarrufu olan müşterilerimiz müracaat edebilecekler. Gerçek kişiler için geçerli. Vade sonundaki faizli bakiyenizle o günkü kur seviyesinde paranızın geldiği noktada hangisi yüksekse onu alacaksınız. Bu maliyet Hazine tarafından karşılanacak" dedi. Ayrıca Çakar, Cumhurbaşkanının açıklaması sonrasında şu ana kadar 1 milyar dolar bozdurulduğunu ve sadece internetten mobil bankacılık üzerinden 1 milyar dolar çözülme olduğunu belirtti.
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        Haberler Ekonomi Son dakika: Altın düşecek mi yükselecek mi? Bugün altın gram, yarım, çeyrek, tam altınalır mı satılır mı? İşte flaş uzman yorumları...
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