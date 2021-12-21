Son dakika: Altın düşecek mi yükselecek mi? Bugün altın gram, yarım, çeyrek, tam altınalır mı satılır mı? İşte flaş uzman yorumları...

MEVDUAT SİSTEMİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TL mevduatları için yeni bir düzenleme getirdiklerini belirterek, "İnsanlarımız bankadaki TL varlığını mevduattan fazla ise bu getiriyi elde edecek. Bu kazanç stopaj vergisinden de muaf tutulacak. Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın kur daha yüksek olacak diye mevduatını TL'den dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak" ifadelerini kullandı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak.

Döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalarımıza doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek."

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 'Dövize Çevrilebilir Mevduat' sistemine kamu ve özel bütün bankaların dahil olabileceğini söyledi. Gündeme dair konuşan Çakar, "Bu ürüne Türk Lirası cinsinden ya da yabancı para cinsinden mevduatı tasarrufu olan müşterilerimiz müracaat edebilecekler. Gerçek kişiler için geçerli. Vade sonundaki faizli bakiyenizle o günkü kur seviyesinde paranızın geldiği noktada hangisi yüksekse onu alacaksınız. Bu maliyet Hazine tarafından karşılanacak" dedi. Ayrıca Çakar, Cumhurbaşkanının açıklaması sonrasında şu ana kadar 1 milyar dolar bozdurulduğunu ve sadece internetten mobil bankacılık üzerinden 1 milyar dolar çözülme olduğunu belirtti.