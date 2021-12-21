Dolar gerçek değerine düşmeye başladı! Millet döviz bürolarına koşturdu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam yaptığı açıklamalarla döviz kurlarında başlayan düşüş bugün de sürüyor. Yeni güne de değer kaybıyla başlayan ve son 1 ayın en düşük seviyesi olan 11,1234'ü gören dolar/TL, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 13,6 azalışla 11,6063 seviyesinde işlem görüyor. Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere ilişkin değerlendirmelerin ardından vatandaşlar, satış yapmak için döviz bürolarına geldi.