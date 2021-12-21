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    • Ekonomi
    • 21.12.2021 22:41
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    • 21.12.2021 22:57
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    Dolar gerçek değerine düşmeye başladı! Millet döviz bürolarına koşturdu

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın döviz saldırısına karşı yaptığı yeni hamle sonrası doların köpüğü alındı. Dün akşam 21:00'dan itibaren düşüş trendine giren dolar, euro ve altın bugün de devam etti. Vatandaşlar panik halinde ellerindeki doları bozdurmak için döviz bürolarına koşturdu. Peki dolar daha da düşecek mi? Dolar anlık ne durumda? Haberin detayları...

    AA
    Dolar gerçek değerine düşerken vatandaş ne yaptı?

    Finansal saldırıdaki köpüğün alınmasının ardından herkes "Dolar kaç TL? Dolar neden düştü?" diye devamlı sorguluyor.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere ilişkin değerlendirmelerin ardından döviz kurlarında yaşanan düşüş nedeniyle döviz bürolarında hareketlilik gün boyu devam etti.

    Kapalıçarşı ve Tahtakale'deki döviz bürolarında gün boyunca vatandaşların döviz işlemleri yoğun şekilde sürdü. Zaman zaman döviz büroları önünde kuyruklar oluştu.

    MİLLET DOLARDAKİ SUNİ YÜKSELİŞİN FARKINDAYDI

        Kapalıçarşı'da döviz bürosu işletmecisi Mustafa Kemal Sögüt, bir süredir dolarda suni bir yükseliş olduğunu ancak dünden itibaren düşüş yaşandığını ifade etti.

        "BUGÜN DOLAR EN DÜŞÜK 11,05 OLDU"

        Sögüt, "Türk lirasının değer kazanması Cumhurbaşkanımızın dünkü konuşmasından ötürü oldu. Dolarda suni bir yükseliş vardı. Biz bunları 3 defa yaşadık. Aynı senaryoyu yaşıyoruz. Dolar bence stabilize olacaktır. Bugün dolar en yüksek 14,30, en düşük 11,05 oldu." dedi.

        DOLARDA SON DURUM

        DOLARIN GÜN İÇİNDEKİ ÇAKILIŞI SONRASI YAŞANANLARI HABERLEŞTİRDİK

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