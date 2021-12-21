Dolar gerçek değerine düşmeye başladı! Millet döviz bürolarına koşturdu

Finansal saldırıdaki köpüğün alınmasının ardından herkes "Dolar kaç TL? Dolar neden düştü?" diye devamlı sorguluyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere ilişkin değerlendirmelerin ardından döviz kurlarında yaşanan düşüş nedeniyle döviz bürolarında hareketlilik gün boyu devam etti.
Kapalıçarşı ve Tahtakale'deki döviz bürolarında gün boyunca vatandaşların döviz işlemleri yoğun şekilde sürdü. Zaman zaman döviz büroları önünde kuyruklar oluştu.
MİLLET DOLARDAKİ SUNİ YÜKSELİŞİN FARKINDAYDI