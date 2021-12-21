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    • Ekonomi
    • 21.12.2021 19:13
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    • 21.12.2021 19:35
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    Döviz bürolarında gün boyu satış! Dolardaki düşüş sürdü...

    Son dakika ekonomi haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası açıkladığı Türk Lirası'nın değerini koruyan ve artıran tebdirler sonrası dolar euro ve altında hızlı bir düşüş yaşandı. Döviz kurlarında yaşanan düşüş bugün sabah saatlerinden itibaren de devam etti. Döviz bürolarında hareketlilik gün boyu sürerken döviz kurlarındaki son durum da merak konusu oldu. İşte dolar, euro ve altın anlık takip...

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Döviz bürolarında gün boyu satış!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün akşam Kabine Toplantısı sonrası Türk Lirası'na değer kazandıran ekonomik tedbirleri peş peşe sıraladı.

    Başkan Erdoğan'ın açıkladığı finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere ilişkin değerlendirmelerin ardından döviz kurlarında sert bir düşüş yaşandı. Dolar 12 liralara kadar geriledi.

    Bugün sabah itibariyle de devam eden düşüş nedeniyle döviz bürolarında hareketlilik yaşandı.

    KAPALI ÇARŞI VE TAHTA KALE'DE GÜN BOYU HAREKET SÜRDÜ
    Kapalıçarşı ve Tahtakale'deki döviz bürolarında gün boyunca vatandaşların döviz işlemleri yoğun şekilde sürdü. Zaman zaman döviz büroları önünde kuyruklar oluştu.

    DOLARDAKİ SUNİ YÜKSELİŞ SONA ERDİ DÜŞÜŞ BAŞLADI
    Kapalıçarşı'da döviz bürosu işletmecisi Mustafa Kemal Sögüt, bir süredir dolarda suni bir yükseliş olduğunu ancak dünden itibaren düşüş yaşandığını ifade etti.

        11 LİRALAYA KADAR DÜŞTÜ
        Sögüt, "Türk lirasının değer kazanması Cumhurbaşkanımızın dünkü konuşmasından ötürü oldu. Dolarda suni bir yükseliş vardı. Biz bunları 3 defa yaşadık. Aynı senaryoyu yaşıyoruz. Dolar bence stabilize olacaktır. Bugün dolar en yüksek 14,30, en düşük 11,05 oldu." dedi.

        HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DETAYLARI AÇIKALDI
        Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" ürününde, gerçek kişilerin Türk lirası (TL) vadeli hesapları üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranının kıyaslanacağını, yüksek olan oran üzerinden hesabın nemalandırılacağını bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, birikimlerini TL mevduat olarak değerlendiren vatandaşların kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmaması için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı gibi "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" ürünü devreye alındı.

        Üründe, gerçek kişilerin TL vadeli hesapları üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak, yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak. Bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacak.

        Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her gün saat 11.00'de USD döviz alış kuru yayınlayacak.

        Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacak.

        Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadeler ile açılabilecek, minimum faiz oranı TCMB politika faiz oranı olarak uygulanacak.

        Sisteme isteyen her banka katılabilecek.

        Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesap vadesiz hesaba dönüşecek, faiz hakkı ortadan kalkacak. Hesabın açıldığı tarihteki TCMB kuru ile hesabın kapatıldığı tarihteki TCMB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi güncellenecek.
            Kur değişim oranı nasıl hesaplanacak?
            Haberler Ekonomi Döviz bürolarında gün boyu satış! Dolardaki düşüş sürdü...
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