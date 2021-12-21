Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün akşam Kabine Toplantısı sonrası Türk Lirası'na değer kazandıran ekonomik tedbirleri peş peşe sıraladı.
Başkan Erdoğan'ın açıkladığı finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere ilişkin değerlendirmelerin ardından döviz kurlarında sert bir düşüş yaşandı. Dolar 12 liralara kadar geriledi.
Bugün sabah itibariyle de devam eden düşüş nedeniyle döviz bürolarında hareketlilik yaşandı.
KAPALI ÇARŞI VE TAHTA KALE'DE GÜN BOYU HAREKET SÜRDÜ
Kapalıçarşı ve Tahtakale'deki döviz bürolarında gün boyunca vatandaşların döviz işlemleri yoğun şekilde sürdü. Zaman zaman döviz büroları önünde kuyruklar oluştu.
DOLARDAKİ SUNİ YÜKSELİŞ SONA ERDİ DÜŞÜŞ BAŞLADI
Kapalıçarşı'da döviz bürosu işletmecisi Mustafa Kemal Sögüt, bir süredir dolarda suni bir yükseliş olduğunu ancak dünden itibaren düşüş yaşandığını ifade etti.