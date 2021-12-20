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Spekülatif kur atışı ve manipülatif saldırılar nafile! Sosyal medyada tam destek: #YineHaklıÇıktı, #SeninleyizErdoğan

Spekülatif kur artışı ve manipülasyonlarla Türkiye'ye diz çöktürmeye çalışan küresel faiz lobileri ve yerli işbirlikçilerine karşı Türk milleti Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini yineledi. Twitter'da #YineHaklıÇıktı , #SeninleyizErdoğan etiketleri gündeme girdi ve etiketler altında binlerce mesaj paylaşıldı. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın sırayla açıkladığı ekonomi tedirlerinin ardından dolarda gözler görülür bir düşüş yaşandı.

20.12.2021 22:53 - Son Güncelleme: 20.12.2021 23:18
Spekülatif kur atışı ve manipülatif saldırılar nafile! Başkan Erdoğan’a sosyal medyada tam destek: #SeninleyizErdoğan

Türk ekonomisi son zamanlarda spekülatif kur artışı ve manipülasyonlarla karşı karşıya.

Meselenin ekonomik değil siyasi olduğu Türkiye'nin büyüme ve ihracat rakamlarıyla gözler önüne serilirken küresel faiz lobileri, mandacı iktisatçılar, FETÖ'cüler ve muhalefet kriz havası oluşturmanın peşinde!

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Spekülatif kur atışı ve manipülatif saldırılar nafile! Başkan Erdoğan’a sosyal medyada tam destek: #SeninleyizErdoğan

Yaşanan bu 'suni krizin' farkında olan Türk milleti Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini yineledi.

Sosyal medya platormu Twitter'da #SeninleyizErdoğan ve #YineHaklıÇıktı etiketleri gündeme girdi ve söz konusu etiketler altında binlerce mesaj paylaşıldı.

Spekülatif kur atışı ve manipülatif saldırılar nafile! Başkan Erdoğan’a sosyal medyada tam destek: #SeninleyizErdoğan

Türkiye'nin her şehrinden atılan binlerce iletilerle Başkan Erdoğan'a destek verilirken, Erdoğan'ın farklı fotoğrafları da paylaşılmaya başlandı.

İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a için paylaşılan destek mesajları;


Spekülatif kur atışı ve manipülatif saldırılar nafile! Başkan Erdoğan’a sosyal medyada tam destek: #SeninleyizErdoğan
Spekülatif kur atışı ve manipülatif saldırılar nafile! Başkan Erdoğan’a sosyal medyada tam destek: #SeninleyizErdoğan
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