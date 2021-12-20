Spekülatif kur atışı ve manipülatif saldırılar nafile! Sosyal medyada tam destek: #YineHaklıÇıktı, #SeninleyizErdoğan

Türk ekonomisi son zamanlarda spekülatif kur artışı ve manipülasyonlarla karşı karşıya.



Meselenin ekonomik değil siyasi olduğu Türkiye'nin büyüme ve ihracat rakamlarıyla gözler önüne serilirken küresel faiz lobileri, mandacı iktisatçılar, FETÖ'cüler ve muhalefet kriz havası oluşturmanın peşinde!



