Spekülatif kur atışı ve manipülatif saldırılar nafile! Sosyal medyada tam destek: #YineHaklıÇıktı, #SeninleyizErdoğan
Spekülatif kur artışı ve manipülasyonlarla Türkiye'ye diz çöktürmeye çalışan küresel faiz lobileri ve yerli işbirlikçilerine karşı Türk milleti Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini yineledi. Twitter'da #YineHaklıÇıktı , #SeninleyizErdoğan etiketleri gündeme girdi ve etiketler altında binlerce mesaj paylaşıldı. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın sırayla açıkladığı ekonomi tedirlerinin ardından dolarda gözler görülür bir düşüş yaşandı.
20.12.2021 22:53
- Son Güncelleme: 20.12.2021 23:18
Yaşanan bu 'suni krizin' farkında olan Türk milleti Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini yineledi.
Sosyal medya platormu Twitter'da #SeninleyizErdoğan ve #YineHaklıÇıktı etiketleri gündeme girdi ve söz konusu etiketler altında binlerce mesaj paylaşıldı.