Döviz kuru üzerinden algı yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu doları düşüren hamleyi de beğenmedi!

Başkan Erdoğan'ın, dün yaptığı Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklama ile dolar kuru bir anda 18 TL'den 12 TL'ye kadar düştü. Söz konusu düşüş Erdoğan'ın döviz endeksli TL mevduatı sistemini açıklamasının ardından gerçekleşti.

Döviz kuru üzerinden algı operasyonları çekenlerin başında gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, doların düşmesinden rahatsız oldu. Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, döviz endeksli TL mevduatı ile döviz sahiplerinin garibanlar tarafından fonlandığı bir düzen getirildiğini iddia etti.

"GİZLİ FAİZİN DİK ALASINI UYGULADILAR"

İşte Kılıçdaroğlu'nun o sözleri:

"Devlet birilerinin deneme alanı değildir. Onun kumar masasına süreceği imkan değildir. Hazine kumar masasına sürülemez. Hazinede olmayan bir para ile garanti verdiler. Dün yaptıkları buydu. Din bunu emrediyor diye diye gizli faizin dik alasını uyguladılar. Ama şimdi bunu yaparak Türkiye'yi daha da büyük bir girdabın içine soktular.

"GARİBANIN DÖVİZ SAHİBİNİ FONLADIĞI BİR DÜZEN"

Türkiye'yi garibanın, döviz sahibini fonladığı saçma sapan bir karanlığa götürdüler. Garibanın bankada dövizi olanı fonladığı bir düzeni getirdiler. Kurla TL arasında fark çıkarsa o fark hazineden ödenecek. Yani garibanın parasından ödenecek. Kime ödenecek? Bankada doları olana. Akıl var mantık var. Nasıl bunu yaparlar? Garibanın sırtından faizi teşvik ettiler.

"BUNA RAĞMEN ERDOĞAN'I DESTEKLEYENLER OTURUP DÜŞÜNMELİ"

Hem de dolar garantili olarak. Nas bunun neresinde? O garibanlardan bazıları bu gelişmeleri kutluyor. Buna rağmen Erdoğan'ı destekleyenler oturup düşünmesi gerekiyor. "