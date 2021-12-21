21 Aralık dolar euro kurlarındaki düşüş hızlandı! Döviz bozdurmak isteyenler döviz bürolarına akın etti

Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlara yeni bir finansal alternatif sunacaklarını belirterek, "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak." dedi.