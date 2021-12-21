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Haberler Ekonomi 21 Aralık dolar euro kurlarındaki düşüş hızlandı! Döviz bozdurmak isteyenler döviz bürolarına akın etti

21 Aralık dolar euro kurlarındaki düşüş hızlandı! Döviz bozdurmak isteyenler döviz bürolarına akın etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam yaptığı açıklamalarla döviz kurlarında başlayan düşüş bugün de sürüyor. Yeni güne de değer kaybıyla başlayan ve son 1 ayın en düşük seviyesi olan 11,1234'ü gören dolar/TL, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 13,6 azalışla 11,6063 seviyesinde işlem görüyor. Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere ilişkin değerlendirmelerin ardından vatandaşlar, satış yapmak için döviz bürolarına geldi.

21.12.2021 09:40 - Son Güncelleme: 21.12.2021 09:41
21 Aralık dolar euro kurlarındaki düşüş hızlandı! Döviz bozdurmak isteyenler döviz bürolarına akın etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam yaptığı açıklamalarla döviz kurlarında başlayan düşüş bugün de sürüyor.

Dün, 18,3674 ile rekor seviyeye çıkmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla düşüşe geçerek günü yüzde 18,5 azalışla 13,4447'den tamamladı.

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21 Aralık dolar euro kurlarındaki düşüş hızlandı! Döviz bozdurmak isteyenler döviz bürolarına akın etti

Yeni güne de değer kaybıyla başlayan ve son 1 ayın en düşük seviyesi olan 11,1234'ü gören dolar/TL, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 13,6 azalışla 11,6063 seviyesinde işlem görüyor.

21 Aralık dolar euro kurlarındaki düşüş hızlandı! Döviz bozdurmak isteyenler döviz bürolarına akın etti

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 13,7 değer kaybederek 13,0907'den, sterlin/TL yüzde 6,10 azalışla 17,3240'tan satılıyor. Böylece dün akşamdan bu yana döviz kurlarında yüzde 40 civarında düşüş yaşandı.

21 Aralık dolar euro kurlarındaki düşüş hızlandı! Döviz bozdurmak isteyenler döviz bürolarına akın etti

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yatay seyirle 96,5 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi de önceki kapanışın hemen üzerinde 1,1280'den alıcı buluyor.

21 Aralık dolar euro kurlarındaki düşüş hızlandı! Döviz bozdurmak isteyenler döviz bürolarına akın etti

Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlara yeni bir finansal alternatif sunacaklarını belirterek, "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak." dedi.

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