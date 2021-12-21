Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası Türk Lirası'na değer kazandıracak ekonomik tedbileri açıkladı.

Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Türk Lirası değer kazanırken dolar ve euro sert bir şekilde düşüş yaşadı.

Başkan Erdoğan'ın ekonomiye ilişkin açıkladığı planlardan biri de ihracat ve ithalatçılara sunulacak olan 'ileri vadeli kur' tedbiriydi.

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI: İLERİ VADELİ KUR VERİLECEK

Erdoğan açıklamasında, Bir müjdelerinin de ihracatçılara olduğunu dile getirerek şunları söyledi: