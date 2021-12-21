Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası Türk Lirası'na değer kazandıracak ekonomik tedbileri açıkladı.
Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Türk Lirası değer kazanırken dolar ve euro sert bir şekilde düşüş yaşadı.
Başkan Erdoğan'ın ekonomiye ilişkin açıkladığı planlardan biri de ihracat ve ithalatçılara sunulacak olan 'ileri vadeli kur' tedbiriydi.
BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI: İLERİ VADELİ KUR VERİLECEK
Erdoğan açıklamasında, Bir müjdelerinin de ihracatçılara olduğunu dile getirerek şunları söyledi:
"Döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalarımıza doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek. Bu işlem sonunda ortaya çıkabilecek kur farkı ise Türk lirası olarak ihracatçı firmamıza ödenecek."
MERKEZ DETAYLARI AÇIKLADI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ihracatçı ve ithalatçı firmalara sunulacak olan 'ileri vadeli kur'un detaylarını açıkladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İhracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri amacıyla, Bankamız nezdinde ihale yoluyla ve Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı gerçekleştirilecektir.