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    • Ekonomi
    • 20.12.2021 21:28
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    • 20.12.2021 22:51
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    Son dakika! Dolar bir anda çakıldı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kurdaki dalgalanmayı durdurarak nispi bir istikrarı sağlamak için yeni araçların devreye alınacağını açıklamasının ardından dolar 13 liranın altına geriledi. Dolar neden düşüyor? Dolar ne kadar olacak? Haberin detayları...

    Dolar bir anda çakıldı

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamaların ardından dolarda sert bir düşüş izleniyor.

    Akşam saatlerinde 18 liranın üzerini gören dolar kuru saat 09:00'dan 13 lira seviyesinin altına geriledi.

    BAŞKAN ERDOĞAN OPERASYON BAŞLAMADAN ÖNCE AÇIKLAMIŞTI

    Başkan Erdoğan şu açıklamarda bulunmuştu:

    - Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın kur daha yüksek olacak diye mevduatını TL'den dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak.

    - Döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalarımıza Merkez Bankası aracılığı ile ileri vadeli kur rakamı verilecek. Kur farkı TL olarak ihracatçı firmamıza ödenecek.

        - Umutlarını kurdaki anormalliklere bağlayanlar, durun daha yeni başlıyoruz.

        YASTIK ALTINDAKİ DEVASA BÜYÜKLÜKTEKİ ALTINLARIN SİSTEME GİRİŞİ İÇİN YENİ PLAN

        Şirketler tarafından yapılacak temettü ödemeleri üzerindeki stopajı yüzde 10'a indireceklerini aktaran Başkan Erdoğan, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması için piyasa paydaşlarıyla yeni araçlar geliştirileceğini bildirdi.

        Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisinden ve kambiyo rejiminden en küçük geri adım atmaya bir niyeti olmadığını da vurguladı.

        DOLAR ADETA ÇAKILDI

            Açıklamalar öncesinde 18,3674 ile zirvesinden işlem gören dolar/TL, konuşma sonrası hızla düşüşe geçti ve yüzde 21 değer kaybederek 12 seviyelerine kadar geriledi.

            Dolar/TL, saat 21.25 itibarıyla 14,7120'den işlem görüyor.

            Dolar/TL, saat 22.44 itibarıyla 12.82'den işlem görüyor.

            YAKLAŞIYOR YAKLAŞMAKTA OLAN

            Dövizde, özellikle dolar üzerinden her geçen dakika düşüş devam ediyor...
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