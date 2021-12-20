Son dakika! Dolar bir anda çakıldı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamaların ardından dolarda sert bir düşüş izleniyor.
Akşam saatlerinde 18 liranın üzerini gören dolar kuru saat 09:00'dan 13 lira seviyesinin altına geriledi.
BAŞKAN ERDOĞAN OPERASYON BAŞLAMADAN ÖNCE AÇIKLAMIŞTI
Başkan Erdoğan şu açıklamarda bulunmuştu:
- Döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalarımıza Merkez Bankası aracılığı ile ileri vadeli kur rakamı verilecek. Kur farkı TL olarak ihracatçı firmamıza ödenecek.