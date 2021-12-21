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    • Güncel
    • 21.12.2021 10:56
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    • 21.12.2021 11:04
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    Dolardan daha hızlı düşen tek şey Halk TV sunucusu Şirin Payzın'ın yüzü! "Yanlış veriyor olabilir misiniz?"

    Başkan Erdoğan kabine toplantısının ardından yeni finansal alternatiflerin ve ekonomik tedbirlerin devreye alındığını açıkladı. Bu açıklamaların ardından Dolar/TL'de sert düşüş yaşandı. Yaşanan bu düşüş kronik muhalefete matem havası yaşattı. Haberi duyururken ilginç hareketler sergileyen Halk TV sunucusu Şirin Payzın "Bu akşam saatlerinde yapılan açıklama bir anda dövizin aşağı çekilmesine neden oldu." dedi. Şirin Payzın'ın yaşadığı moral bozukluğu ve düşüşe inanamayarak "Yanlış veriyor olabilir misiniz?" demesi dikkat çekti.

    Dolarla birlikte Halk TV sunucusu Şirin Payzın’ın yüzü de düştü

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada kurdaki dalgalanmayı durdurarak nispi bir istikrarı sağlamak için yeni araçların devreye alınacağını açıkladı.

    Dolarla birlikte Halk TV sunucusu Şirin Payzın'ın yüzü de düştü

    Başkan Erdoğan'ın açıklamaların ardından Dolar/TL'de sert düşüş yaşandı.

    ŞİRİN PAYZIN'IN YÜZÜ DÜŞTÜ
    Dolardaki son durumu Halk TV ekranlarından aktaran Şirin Payzın, ilginç hareketler sergiledi.

    Yüzünün düştüğü görülen Payzın, "Bu akşam saatlerinde yapılan açıklama bir anda dövizin aşağı çekilmesine neden oldu." derken boğazı düğümlendi.




    YANLIŞ VERİYOR OLABİLİR MİSİNİZ?
    Şirin Payzın doların bir anda 15 liranın aştına gerilemesiyle şoka girdi. Düşüşe inanamayan Payzın, ekip arkadaşlarına "Yanlış veriyor olabilir misiniz?" dedi.

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    Haberler Güncel Dolardan daha hızlı düşen tek şey Halk TV sunucusu Şirin Payzın'ın yüzü! "Yanlış veriyor olabilir misiniz?"
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