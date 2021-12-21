Dolardan daha hızlı düşen tek şey Halk TV sunucusu Şirin Payzın'ın yüzü! "Yanlış veriyor olabilir misiniz?"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada kurdaki dalgalanmayı durdurarak nispi bir istikrarı sağlamak için yeni araçların devreye alınacağını açıkladı.





Dolarla birlikte Halk TV sunucusu Şirin Payzın'ın yüzü de düştü

Başkan Erdoğan'ın açıklamaların ardından Dolar/TL'de sert düşüş yaşandı.

ŞİRİN PAYZIN'IN YÜZÜ DÜŞTÜ

Dolardaki son durumu Halk TV ekranlarından aktaran Şirin Payzın, ilginç hareketler sergiledi.





Yüzünün düştüğü görülen Payzın, "Bu akşam saatlerinde yapılan açıklama bir anda dövizin aşağı çekilmesine neden oldu." derken boğazı düğümlendi.







YANLIŞ VERİYOR OLABİLİR MİSİNİZ?

Şirin Payzın doların bir anda 15 liranın aştına gerilemesiyle şoka girdi. Düşüşe inanamayan Payzın, ekip arkadaşlarına "Yanlış veriyor olabilir misiniz?" dedi.