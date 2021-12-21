Dolar kuru neden 18 liraya çıktı? 'Hedef halkı sokağa dökmekti'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam açıkladığı 'Kur korumalı TL vadeli mevduat düzenlemesi' sisteminden sonra döviz çakıldı. Dolar yüzde 40 değer kaybederek bugün 11-12 lira seviyelerine geriledi. A Haber, canlı yayınında doların 18 lira olmasıyla hedeflenenin ne olduğu konuşuldu.
"HEDEF HALKI SOKAĞA DÖKMEKTİ"
A Haber yayınında konuşan Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, şunları söyledi "Herkes ekonomist oldu. Tek bir dert vardı. Bu ekonomik buhranla birlikte siyasi istikrarı hedef almak ve toplumu sokaklara dökmek.
Ekonomik bir kaos, ekonomik bir buhran. 70-80 yıllarında bu denendi. Sayın Cumhurbaşkanının açıklamaları piyasalara olumlu yansıdı.
18 lira seviyesini görünce Sayın Cumhurbaşkanı açıklamasından soınra 11 liralara kadar gerileyen bir dolar vardı.