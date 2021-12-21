SON DAKİKA! Dolar çakıldı: Malatya'da kayısıcı esnafı dolarları yaktı

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Malatya'da, ticari hayatın merkezinde yer alan tarihi Şire Pazarı'ndaki meydanda toplanan esnaf, davul zurna eşliğinde halaylar çekerek döviz kurlarındaki düşüşe sevindi.
Esnaf Ramazan Kurtuluş, grup adına yaptığı konuşmada, dün akşam Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "yumruğunu masaya vurduğunu", Şire Pazarı esnafının da "Dolara hayır" diyerek Erdoğan'ın yanında yer aldığını söyledi.
Hükümetin yanında olduklarını belirten Kurtuluş, "Bu gemi batarsa hepimiz batarız.