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    • 21.12.2021 11:18
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    • 21.12.2021 11:30
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında dolar çakıldı! Takvim.com.tr farkını ortaya koydu gündemi belirledi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalarla dolar bir anda 18 lira seviyelerinden 12 lira seviyelerine çakıldı. Türkiye düşmanı bir kesim döviz kurlarının çakılması karşısında şoke olurken Takvim.com.tr ise 'SAT SAT SAT' dediği manşetler ve diğer manşetleriyle farkını ortaya koydu.

    Döviz çakıldı! Takvim.com.tr farkı

    Türk ekonomisi dün akşam tarihi günlerinden birini yaşadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk ekonomisine saldırı ve dövizdeki kur dalgalanmalarına karşı yeni ekonomik araçların devreye alınacağını açıkladı.

    DÖVİZ ÇAKILDI
    Bu açıklamanın ardından dolar, euro ve altın çakıldı. Açıklamalardan önce 18 lira seviyelerinde olan dolar 12 lira seviyelerine kadar geriledi.

    TÜRKİYE DÜŞMANLARI ÜZÜLDÜ, TAKVİM.COM.TR FARKINI ORTAYA KOYDU
    Başkan Erdoğan düşmanı gibi gözüküp aslında Türkiye düşmanı olanlar dövizdeki çakılma sonrası adeta karalar bağladı. Eski Merkez Bankası Başkanı İP'li Durmuş Yılmaz da bunun bir alım fırsatı olduğunu söyledi. Ancak Takvim.com.tr farkını orataya koydu. Çünkü Takvim.com.tr'nin yaptığı manşetlerden biri "SAT SAT SAT" İifadelerini taşıyordu.

    TAKVİM.COM.TR MANŞETLERİ AHABER EKRANLARINDA
    Takvim.com.tr'nin söz konusu manşeti A Haber ekranlarına konu oldu. Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Takvim.com.tr'nin manşetlerinden bahsetti. Erdem, sabah A Haber yayınında "Dün bizim Takvim.com.tr'deki arkadaşların manşetlerine baktım 3 defa sat yazmışlar: SAT SAT SAT. Doğrusu buydu. Bana soranlara da öyle dedim; sat, sat, sat." Cansın Helvacı da Erdem'in bu sözlerini "Takvim'in meşhur manşetleri, spotlarıdır" onlar diyerek destek oldu.

    İŞTE TAKVİM.COM.TR'NİN DÜN AKŞAMDAN BU YANA YAPTIĞI MANŞETLER

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