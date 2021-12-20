İYİ Partili Durmuş Yılmaz, Türk Lirası'nın değer kazanmasından rahatsız oldu! Skandal dolar açıklaması...

Türk Lirası'nın dolar ve euro karşısında dolar kazanması otel odalarında gizlice IMF yekilileriyle görüşen İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ı üzdü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası Türk Lirası'nın değerini artıracak önlemleri sıralaması sonrası dolardaki sert düşüş muhalefetin dengesini bozdu.
DURMUŞ YILMAZ RAHATSIZ OLDU
Eski Merkez Bankası Başkanı İYİ Partili Durmuş Yılmaz CHP'nin kanalı halk TV'de doların düşüşüne ilişkin tepki çeken bir açıklama yaptı.
"ALIM FIRSATIDIR"
Türk Lirası'nın dövize karşı değer kazanmasından rahatsız olan Durmuş Yılmaz, "Bu bir alım fırsatıdır." ifadeleriyle vatandaşı döviz almaya yönlendirdi.
Yılmaz şu skandal ifadeleri kullandı:
"Bu bir alım fırsatıdır. Piyasa Erdoğan'ın bu söylemlerini satın almadı, şu anda piyasaya kesin bir müdahale var. Bence kaldığı yerden bu iş devam edecektir"
Yılmaz'ın bu açıklaması sonrası sosyal medyada tepki paylaşımları peş peşe geldi.
"NEDEN BU ÜLKEDEN BU KADAR NEFRET ETTİN"
Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, "Eski Merkez Bankası Başkanı, İYİ Partili Durmuş Yılmaz, neden bu ülkeden bu kadar nefret ettin?" ifadeleriyle tepkisini gösterdi.