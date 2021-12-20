İYİ Partili Durmuş Yılmaz, Türk Lirası'nın değer kazanmasından rahatsız oldu! Skandal dolar açıklaması...

"ALIM FIRSATIDIR"

Türk Lirası'nın dövize karşı değer kazanmasından rahatsız olan Durmuş Yılmaz, "Bu bir alım fırsatıdır." ifadeleriyle vatandaşı döviz almaya yönlendirdi.

Yılmaz şu skandal ifadeleri kullandı:

"Bu bir alım fırsatıdır. Piyasa Erdoğan'ın bu söylemlerini satın almadı, şu anda piyasaya kesin bir müdahale var. Bence kaldığı yerden bu iş devam edecektir"