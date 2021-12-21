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    • Ekonomi
    • 21.12.2021 14:21
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    • 21.12.2021 14:21
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    Dolardaki sert düşüş sonrası TÜSİAD'da ölüm sessizliği var

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalarla dolar bir anda 18 lira seviyelerinden 12 lira seviyelerine çakıldı. Türk lirasının değeri katlanarak artarken geçtiğimiz günlerde döviz kurundan dolayı hükümete meydan okumaya çalışan TÜSİAD'ın sesi kısıldı. Başkan Erdoğan'ın 'Sizin cibiliyetinizi biliyoruz' diye tepki gösterdiği TÜSİAD yeni kurun düşmesiyle ölüm sesizliğine girdi. İşte detaylar...

    Dolardaki sert düşüş sonrası TÜSİAD’da ölüm sessizliği

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından sonra dolarda büyük bir düşüş yaşandı. Ancak geçtiğimiz cumartesi günü hükümete parmak sallmaya kalkan TÜSAİD'dan bir açıklama gelmedi.

    TÜSİAD SES VER!

    A Haber ekipleri de kurdaki büyük düşüşten sonra iş dünyasının fikirlerini almak için TÜSİAD'ı yakından takip etti ve kurum binasına gitti. Döviz ve ekonomik saldırılara karşı devlet büyük bir mücadele verirken TÜSİAD bir açıklama yaptı ve iş dünyasını ve insanları paniğe sevk etti.

    Kurun düşmeyeceğini ifade eden skandal açıklamadan sonra tepkiler yükselmişti. A Haber ekipleri de dolarda 6 lirayı geçen düşüşün ardından TÜSİAD'a gitti ve görüşlerini almak istedi.

        Dolardaki düşüşü ve TL'nin yüzde 40'a yakın değer kazanmasını nasıl değerlendirdiklerini sormak isteyen A Haber ekiplerine "Burada açıklama yapacak kimse yok" cevabı verdiler.

        TÜSİAD açıklamasında yeni ekonomik modeli eleştirmiş ve dövizin düşmeyeceğini belirterek adete panik havası oluşturup spekülatif yönlendirmelerde bulunmuştu ancak Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün akşam Kabine toplantısının ardından verdiği mesajlarla tüm algıları yerler bir etti.

        TÜSİAD'A TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

        Kuruluşundan bu yana siyasi müdahaleleri eksik olmayan TÜSİAD yine tartışmaların odağında. Türkiye'nin en büyük sanayicilerini bir araya toplama iddiasındaki TÜSİAD, tam tersine sanayiyi, üretimi ve istihdamı teşvik eden düşük faiz politikasına karşı çıkıyor.

        TÜSİAD, tefeciler gibi paradan para kazanmak istiyor, rant ekonomisini ve yüksek faizi savunuyor. Faizi düşüren hükümeti de tehdit ediyor. AK Parti kurmayları, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde aradığı Simone Kaslowski'nin başkanı olduğu TÜSİAD'ın hükümetin yeni ekonomik programını hedef almasına sert tepki göstermişti.
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        Dolardaki sert düşüş sonrası TÜSİAD’da ölüm sessizliği
        Haberler Ekonomi Dolardaki sert düşüş sonrası TÜSİAD'da ölüm sessizliği var
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