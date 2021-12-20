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    • 21.12.2021 00:11
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    Dolardaki sert düşüş muhalefetin moralini bozdu: Halk TV'de suratlar 5 karış! Şirin Payzın, Emin Çapa, Durmuş Yılmaz...

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası ekonomiye dair önemli mesajlar verdi. Erdoğan, Türk Lirası'na değer kazandıracak ekonomik tedbirleri açıkladı. Erdoğan'ın açıklamarı sonrası dolar ve euroda sert bir düşüş yaşandı. 13 liranın altını görev dolar muhalefetin dengesini bozdu. Yukarı yönlü ufak bir harekette hemen goygoya başlayan Cumhuriyet Halk Partisi yandaşı isimler sessizliğe gömülürken CHP'nin kanalı Halk TV'de moraller bozuldu. Şirin Payzın, Emin Çapa, İYİ Partili Durmuş Yılmaz ve Barış Terkoğlu'nun katıldığı yayında doların düşünü değerlendiren isimlerin suratlarının asık olduğu görülürken ekranda "Örtülü faiz artırımı mı?" şeklinde komik bir KJ'yer aldı.

    takvim.com.tr
    Dolardaki sert düşüş muhalefetin moralini bozdu

    Dünya genelinde yaşanan krizden Türk ekonomisi de etkilenirken dövizde yaşanan dalgalanmalara rağmen atılan adımlarla büyüme ve ihracat rakamlarında yukarı yönlü bir hareket izlendi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası ekonomiye dair önemli mesajlar vererek yeni ekonomi politikasına ve Türk Lirası'na değer kazandıracak tedbilerleri açıkladı.

    Erdoğan, üretimi ve istihdamı desteklemek için çeşitli başlıklar altında çok sayıda paketi hayata geçirdiklerini dile getirdi.

    Kurdaki dalgalanmayı durdurarak nispi bir istikrarı sağlamak için serbest piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde yeni araçları devreye aldıklarını belirten Erdoğan, hayata geçirecekleri yeni tedbirler hakkında bilgi vereceğini, daha sonra ilgili kurumların bu konularla ilgili detaylı bilgileri kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade etti.

    Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz. Dövizin muhtemel getirisine Türk lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak bu yeni araç şöyle işleyecektir; insanlarımızın bankadaki Türk lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek ama kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Üstelik bu kazanç stopaj vergisinden de muaf tutulacak. Ayrıca Türk lirası varlıklarının yeni bir döviz talebi oluşturmayacak şekilde değerlendirilmesini temin edecek araçları devreye alacağız. Dolayısıyla bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak."

    Bir müjdelerinin de ihracatçılara olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

    "Döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalarımıza doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek. Bu işlem sonunda ortaya çıkabilecek kur farkı ise Türk lirası olarak ihracatçı firmamıza ödenecek. Fon büyüklüğü 250 milyar liraya ulaşan Bireysel Emeklilik Sistemimizin cazibesini artırmak için devlet katkısı oranını yüzde 5 daha artırarak yüzde 30'a çıkartıyoruz. Halihazırda Eurobond faiz gelirlerinde stopaj geliri yüzde sıfır iken devlet iç borçlanma senetlerinde bu oran yüzde 10 olarak uygulanmaktadır. Devlet iç borçlanma senetlerine talebi artırmak için buradaki stopajı da yüzde sıfıra indiriyoruz. Kurum kazançları üzerindeki vergi yükünü azaltarak uluslararası rekabeti desteklemek ve yatırımı teşvik etmek amacıyla ihracat ve sanayi şirketleri için kurumlar vergisinde 1 puanlık indirim planlıyoruz."

        Katma değer vergisini etkinliği, adaleti ve basitleştirmeyi sağlamak amacıyla yeniden düzenlediklerini belirten Erdoğan, "Bu adımla amacımız kayıt dışı ekonomiyi azaltmak, iş ve yatırım ortamını iyileştirmek, ihracatı özendirmek ve firmalarımızın KDV iadesi yoluyla finansmana hızlı erişimini sağlamaktır." dedi.

        Erdoğan, kar payı üzerinden yapılan vergilendirme ve bu gelirin beyanının, yatırımcılar açısından caydırıcı bir mahiyet arz eder hale geldiğini dile getirerek, "Bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak için şirketler tarafından yapılacak temettü ödemeleri üzerindeki stopajı yüzde 10'a indiriyoruz. Yatırım fon ve ortaklıklarının kazançları kurumlar vergisinden istisna olmasına karşılık diğer fon ve ortaklıklardan elde edilen kar paylarının iştirak kazançları istisna kapsamı dışındaydı. Bu farklılığı da ortadan kaldırıyoruz." diye konuştu.

        Erdoğan, "Kamu iktisadi teşebbüslerinden elde edilen ve bütçeye aktarılan gelir paylarına endeksli kamu borçlanma senetleri çıkartılarak yatırımcıların Türk lirası bazlı varlıklara yönelimleri teşvik edilecektir. Ülkemizde yastık altında 280 milyar dolar değere sahip 5 bin ton altın bulunduğu bilinmektedir. Bu altınların finansal sisteme dahil edilerek ekonomiye kazandırılması için piyasa paydaşlarıyla birlikte yeni araçlar geliştirilecektir." dedi.

        Kamu bankalarının toplam kredilerinin belli bir oranını, şeffaf bir şekilde her yıl ilan edilecek öncelikli sektörlere kullandırmasını sağlayacak bir yapının kurulacağına işaret eden Erdoğan, "Kredi Garanti Fonu desteğiyle uzun vadeli istihdamı koruma ve geliştirme öncelikli işletme kredileri verilecektir. Proje bankacılığı konusunda atılan adımlar hızlandırılacaktır. Evet, ülkemizdeki istikrar ve güven iklimini güçlendirecek tüm bu tedbirleri ilgili kurumlarımızla Meclisimizle birlikte süratle hayata geçireceğiz." diye konuştu.

        DOLAR VE EURO'DA SERT DÜŞÜŞ
        Erdoğan'ın açıklamarı sonrası dolar ve euroda sert bir düşüş yaşandı. 13 liranın altını gören dolar muhalefetin dengesini bozdu.

        MUHALEFETİN MORALİ BOZULDU
        Yukarı yönlü ufak bir harekette hemen goygoya başlayan Cumhuriyet Halk Partisi yandaşı isimler sessizliğe gömülürken CHP'nin kanalı Halk TV'de moraller bozuldu.

        HALK TV'DE SURATLAR 5 KARIŞ
        Şirin Payzın, Emin Çapa, İYİ Partili Durmuş Yılmaz ve Barış Terkoğlu'nun katıldığı yayında doların düşünü değerlendiren isimlerin suratlarının asık olduğu görülürken ekranda "Örtülü faiz artırımı mı?" şeklinde komik bir KJ'yer aldı.

        ŞİRİN PAYZIN KONUŞMAKTA ZORLANDI
        Doların düşüşünü yorumlayan Şirin Payzın, "Erdoğan'ın akşam saatlerinde yaptığı konuşma bir anda dövizin aşağı doğru çekilmesine neden oldu" ifadelerini kullanırken zorlandığı görüldü.

        SOSYAL MEDYADA FENA GOY GOY DÖNDÜ
        Döviz yükselirken çeşitli paylaşımlarla ekonomiyi hedef alan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ekonomist Özgür Demirtaş gibi isimler alay konusu oldu.

        İşte sosyal medyada yapılan o paylaşımlardan bazıları:


        Ali Babacan
            Dolar bir anda çakıldı
            Haberler Güncel Dolardaki sert düşüş muhalefetin moralini bozdu: Halk TV'de suratlar 5 karış! Şirin Payzın, Emin Çapa, Durmuş Yılmaz...
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