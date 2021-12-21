Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den önemli açıklamalar: Ekonomik gelişmeler, yeni kararlar, döviz....





"BİZ ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKMAK İSTİYORUZ"

Sıcak paranın ne zaman geleceği belli, ne zaman gideceği belli değil. Giderken ne tür bir tahribat yapacağı belli değil. Türkiye'nin nitelik insan kapasitesine sahip ülkelerden biri olması önemli. Biz orta gelir tuzağından çıkmak istiyoruz.

Bu ekonomik model Türkiye'nin şartlarına uygun hale gelirse özgün ve özgür olacak. Bu 20 yılda çok önemli işler becerdik. Küresel ekonomiden aldığımız pay yükseldi. İhracattan aldığımız pay da yükseldi. Tarihinde ilk defa 1,1'e geldi. Son bir yılda aslında bir büyüme yok, sıçrama var. Her alanda bir sıçrama var. Türkiye'nin en önemli özelliklerinden bir tanesi, herhangi bir düşüş yaşandığında çok hızlı bir şekilde toparlanabiliyor.

Enflasyonu tek haneli seviyelere getirmeyi planlıyoruz.