Asgari ücrete prim desteği

Yeni asgari ücrete ilişkin yapılan 3 toplantının ardından gözler kararın açıklanacağı son görüşmeye çevrildi. Asgari ücrette vergi dilimi ile matrahlarda değişiklik yapılması, Asgari Geçim İndirimi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primi desteği olmak üzere 4 başlıkta değişiklik üzerinde çalışılıyor. İşçi ve işveren yüzde 14 olan SGK primlerinin düşürülmesi konusunda mutabakata varırken, çalışmaların da 5 puanlık indirime yoğunlaştığı belirtiliyor.

MALİYET DÜŞECEK

İşçinin cebine giren net asgari ücretin artmasını sağlayacak formüllerden birincisini, 5 puanlık işçi sigorta primi indirimi oluşturuyor. İşçi payı olarak şu an yüzde 14 oranında sigorta primi kesiliyor. 5 puanlık indirimle asgari ücrete yüzde 35-40 artış varsayımı ile işçinin cebine giren aylık net ücret 250 lira artacak.

300 LİRA DESTEK

TİSK ile Türkİş arasında, 5 yıldır uygulanan asgari ücret işveren desteğinin toplu iş sözleşmeli yerlerde yüzde 6, toplu sözleşme olmayan yerlerde ise yüzde 3 olarak uygulanması taleplerinde de uzlaşma sağlandı. Bu konuda da çalışma yapılıyor. Bu düzenleme ile toplu sözleşme uygulanan yerlerde 300 lira, diğer işyerlerinde 150 lira destek sağlanacak.

TİSK: HAZİNE HESAP YAPIYOR

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, mutabakata varılan öneriler konusunda çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Hazine tarafında hesap yapıyorlar. Hem SGK hem de vergiyle ilgili taleplerimiz var. Onların çalışmaları devam ediyor. Çalışanları enflasyona karşı koruyacağız. Bunun üzerine neler yapılabileceği konusunda çalışıyoruz. SGK işçi desteği, Asgari Geçim İndirimi, vergi diliminin düzeltilmesi" değerlendirmesini yaptı.

KOMİSYON 4 DEFA TOPLANIYOR

2022 yılı asgari ücretinin belirleneceği resmi süreç devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında kural gereği 4 kez toplanıyor. Geçmiş yılların aksine bu yıl asgari ücretin daha erken açıklanacağı vurgulanırken, görüşmelerin bu hafta sonuçlanması bekleniyor. Yapılan üç toplantıda mutabakata varılmadı. Üçüncü toplantı da enflasyon rakamları nedeniyle kilitlendi. Hazal ATEŞ