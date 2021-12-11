Kripto para borsası Smart Trade Coin’de 2 milyar dolarlık vurgun! Mağdurlar savcılığa koştu

'HÂLÂ PARA TOPLUYORLAR'

Avukat Adem Ay, Smart Trade Coin şirketinin halen para toplamaya devam ettiğini iddia ederek, "Smart Trade Coin şirketinin kendisine ait olan Web sitesi hâlâ açık durumdadır. Bu kişiler helen reklam yapıyor. Mağduriyet sayısı ne yazık ki şikâyetlere rağmen artmaya devam edecektir. Buradan soruşturmanın genişletilmesini ve kodlar üzerinden paraların nereye aktarıldığını ve nasıl buraya getirileceği noktasında araştırmanın tam manasıyla yapılması için savcılıklarımızın elini taşın altına koymasını istiyoruz. Toplamda ortalama 2 milyar dolardan bahsediyoruz. Çok yüksek bir meblağ ve Todex bugün gün yüzüne çıkmış ama Smart Trade Coin'in yaptığı şey ne yazık ki gün yüzüne çıkarılmamıştır" diye konuştu.