Kripto para borsası Smart Trade Coin’de 2 milyar dolarlık vurgun! Mağdurlar savcılığa koştu

Thodex ve Vebitcoin'le gündeme gelen Kripto Para dolandırıcılığında bu kez de Smart Trade Coin'in ismi anılmaya başlandı. Dolandırıldıklarını iddia eden çok sayıda kişi savcılığa suç duyurusunda bulundu. Mağdurların avukatlarından Adem Ay'ın savcılığa sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, Smart Trade Coin ve şirketle bağlantılı 11 kişi hakkında, 'bilişim sistemleri aracılığıyla Dolandırıcılık', 'nitelikli dolandırıcılık', 'yatırım tavsiyesi verme' suçlarından dava açılması talep edildi. Suç duyurusu dilekçesinde şüphelilerin yaptıkları yönlendirmelerle mağdurları zarara uğrattıkları öne sürüldü. Şüphelilerin insanları ponzi, saadet zinciri, pramit yapı adı altında sisteme kayıt ettikleri ve üye yapılan her kişiden komisyon aldıkları, ayrıca üyelerin gelirlerinden her ay yüzde 5 komisyon kazandıkları iddia edildi.