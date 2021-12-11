Kripto para borsası Smart Trade Coin’de 2 milyar dolarlık vurgun! Mağdurlar savcılığa koştu

Thodex ve Vebitcoin'le gündeme gelen Kripto Para dolandırıcılığında bu kez de Smart Trade Coin'in ismi anılmaya başlandı. Dolandırıldıklarını iddia eden çok sayıda kişi savcılığa suç duyurusunda bulundu. Mağdurların avukatlarından Adem Ay'ın savcılığa sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, Smart Trade Coin ve şirketle bağlantılı 11 kişi hakkında, 'bilişim sistemleri aracılığıyla Dolandırıcılık', 'nitelikli dolandırıcılık', 'yatırım tavsiyesi verme' suçlarından dava açılması talep edildi. Suç duyurusu dilekçesinde şüphelilerin yaptıkları yönlendirmelerle mağdurları zarara uğrattıkları öne sürüldü. Şüphelilerin insanları ponzi, saadet zinciri, pramit yapı adı altında sisteme kayıt ettikleri ve üye yapılan her kişiden komisyon aldıkları, ayrıca üyelerin gelirlerinden her ay yüzde 5 komisyon kazandıkları iddia edildi.
MARSHALL ADALARI'NDA KURULMUŞ
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde Smart Trade Coin mağdurlarıyla birlikte açıklama yapan Adem Ay şunları söyledi: "Smart Trade Coin şirketi hakkında en son yapmış olduğumuz savcılık görüşmesinde Marshall Adaları'nda kurulmuş hayali bir posta kutusu olduğu tarafımıza belirtilmiştir. Bununla birlikte ne yazık ki mağdurlar ve mağduriyet de artmaya devam etmektedir. Çünkü Smart Trade Coin şirketinin kendisine ait olan web sitesi halen açık durumdadır. Halen kişiler reklam yapmaya devam etmektedir. Ortalama 2 milyar dolardan bahsediyoruz. Çok yüksek bir meblağ. Müvekkillerin hesaplarında yatırdıkları miktar görünmesine rağmen çekmek istediklerinde dondurulmuş uyarısı yapılıyor ve çekemiyorlar."
'YATIRIMIMIZI ALDILAR'
Smart Trade Coin mağdurlarından Nimet An, "Bizi dolandıran devlet memurları. Şu anda görevdeler. Bütün yatırımlarımızı aldılar. 4 tane yetimim var, eşim intihar etti. Hem dolandırıldık hem mağdur olduk. 40 bin elden verdim,185 bin lira değerindeki çeyreği de bozdurup elimden aldılar" dedi. Dolandırıcılarla 2016'da tanıştığını söyleyen Kafiye Çelebi ise "O zamanlar 30 bin Dolar verdim. Dairem vardı, satmıştım. Dairenin parasını verdim. Şu andaki kaybım 300 bin dolar. Alabildiğim parayı çıkartabilirim diye bu Smart Trade Coin'i getirdiler. Smart Trade Coin bize şu anda bin dolara sattıkları bot'u 50 bin dolara satıyorlardı o zaman.