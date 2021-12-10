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İkinci Thodex vakası! Smart Trade Coin'den 2 milyar dolarlık vurgun!

İstanbul'da ikinci bir Thodex vakası ortaya çıktı. Kripto para dolandırıcılığı iddiasında bulunan bir grup, İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yapıp suç duyurusunda bulurdu. Mağdurlar adına açıklama yapan avukat Adem Ay, "Toplamda ortalama 2 milyar dolardan bahsediyoruz" dedi. İstanbul Adalet Sarayına gelen grup, Smart Trade Coin isimli kripto para şirketi ve şirketle bağlantılı 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

10.12.2021 12:02 - Son Güncelleme: 10.12.2021 12:06
İkinci Thodex vakası! Smart Trade Coin’den 2 milyar dolarlık vurgun!

Smart Trade Coin şirketi tarafından dolandırıldıklarını iddia eden onlarca vatandaş savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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İkinci Thodex vakası! Smart Trade Coin’den 2 milyar dolarlık vurgun!

Suç duyurusu dilekçesinde söz konusu 11 kişi hakkında "Bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık suçu", "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Yatırım tavsiyesi verme" suçlarından cezalandırılması istendi. Şikayetlerinin ardından mağdurlar adliye önünde açıklama yaptı.

İkinci Thodex vakası! Smart Trade Coin’den 2 milyar dolarlık vurgun!

"SAVCILIKLARIMIZIN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMASINI İSTİYORUZ"
Mağdurların avukatı Adem Ay, mağdurların tüm birikimlerini ellerinden alındığını öne sürdü.

İkinci Thodex vakası! Smart Trade Coin’den 2 milyar dolarlık vurgun!

Adem Ay, "Şirket hakkında en son yapmış olduğumuz savcılık görüşmesinde Marshall Adaları'nda kurulmuş hayali bir posta kutusu olduğu tarafımıza belirtilmiştir. Bununla birlikte ne yazık ki mağdurlar ve mağduriyette artmaya devam etmektedir. Çünkü şirketin web sitesi halen açık durumdadır.

İkinci Thodex vakası! Smart Trade Coin’den 2 milyar dolarlık vurgun!

Halen kişiler reklam yapmaya devam etmektedir ve mağduriyet sayısı şikayetlere rağmen artmaya devam edecektir.

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