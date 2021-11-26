Enerji Bakanı Fatih Dönmez'den yeni sondaj gemisi müjdesi (Ekonomi haberleri)

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisiyle 2022'nin ilk çeyreğinde bir arama kuyusu daha kazılacağını belirterek, "2022 içinde tüm kuyularda üretim öncesi tamamlama operasyonlarını bitirmeyi planlıyoruz" dedi. Dönmez, yeni sondaj gemisinin bahar aylarında ekibe dahil olacağını, Haziran-Temmuz gibi sondaj faaliyetlerine başlayacağını söyledi.

ÇİFTÇİYE YENİ REHBER

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından hazırlanan Sulama Yönetimi ve Bitki Su Tüketimi Sistemi (TAGEM SuET) ile tarımsal sulamada daha az ve etkin su kullanımı sağlanıyor. Kuraklıkla mücadelede etkili bir rehber olan TAGEM SuET ile bireysel çiftliklerde sulama şebekelerinde sezon öncesinde ve sonrasında planlamaya yönelik tüm hesaplar gerçekleştirilebiliyor. Üretici kendi bölgesini ve yetiştirdiği ürünü sisteme girerek hangi aşamada, ne kadar suya ihtiyacı olduğunu görebiliyor. Ayrıca üretici uyguladığı sulama sistemini de seçerek işlem yapabiliyor. Bu şekilde fazla su kullanımı önlenirken, üründen alınacak verimde de artış sağlanıyor. Böylece sistem verilerinin kullanımıyla tarımda su kullanımının etkinliği artıyor.

FİBER SEFERBERLİĞİ

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Afyonkarahisar, Uşak, Ordu ve Sivas'ta fiber altyapı çalışmalarına hız verdik" diye konuştu. Bu illere 270 milyon liralık yatırımla 110 bin haneye daha ışık hızında internet sağlanacağını anlatan Erkan, "Ülkemize yaptığımız fiber altyapı yatırımı 7.6 milyar liraya ulaştı. 2022'de de hız kesmeden sürdüreceğiz ve bu alanda 1.5 milyar lira ek yatırıma imza atacağız" dedi.

10 KAT HIZ

Türk Telekom, Ankara İnovasyon Merkezi'nde Nokia işbirliği ile yaptığı denemede GPON teknolojisinin 10 katı hızlara kadar çıkarak '25G PON' teknolojisini test etti. Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, "Bu hızlar, akıllı şehir-ev, sağlık, güvenlik gibi birçok uygulamanın daha verimli kullanılmasına imkan sağlayacak" dedi.