Paralel otomobil ithalatı yaparak vatandaşı mağdur ediyorlar! Devletten araba fiyatlarını düşürecek hamle

Hem vatandaşı mağdur eden hem de devletin vergi gelirini düşüren 'paralel ithalat' konusundaki iddialar üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı, düğmeye bastı.
Dün yayımlanan genelgeyle, aracın değerinin doğru tespit edilmesi için aksesuvar, donanım ve özellikleri de dikkate alınacak. Gerekirse distribütörden bilgi talep edilecek ya da yurtdışı araştırması yapılacak.
AKSESUVAR SATIŞI ADI ALTINDA FARKLI FİYAT
Bir süredir paralel araç ithalatı konusunda şikâyetler yoğunlaşmıştı. Tüketici dernekleri bazı firmaların ÖTV avantajlarını tam anlamıyla fiyata yansıtmadığını, farklı bir uygulama yapıp aksesuvar satışı adı altında farklı fiyat uyguladıklarını öne sürmüştü. Bunlar üzerine de Ticaret Bakanlığı incelemelerini yoğunlaştırmıştı.