Paralel otomobil ithalatı yaparak vatandaşı mağdur ediyorlar! Devletten araba fiyatlarını düşürecek hamle

ARACIN GELDİĞİ ÜLKEDEN CEVAP DA İSTENECEK

Beyannameye eklenen faturaların, Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hususlara uygun olup olmadığı ile söz konusu faturalarda, araç üstünde bulunan ilave donanım ve aksesuvar bilgileri ve bunların kıymetlerinin yer alıp almadığı kontrol edilecek. Muayene ve kontrolden sonra araç üzerinde ilave hangi donanım ve aksesuvarların bulunduğu, bunların kıymetleri, standart donanım kapsamında bulunup bulunmadığı, bulunuyorsa faturada belirtilip belirtilmediği incelenecek. Araçtaki donanım ve aksesuvarların tespiti için ilgili markanın Türkiye distribütöründen bilgi istenilecek. Distribütör yoksa üniversitelerden teknik rapor talep edilecek. Yurtdışı araştırmasına gidilmesine ihtiyaç duyulursa, aracın geldiği ülkeden cevap da istenecek.