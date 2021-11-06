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    Yatırımın yarısını devlet ödeyecek! Üreticiye 1.3 milyar liralık hibe desteği

    Üreticilere yeni destek için düğmeye basıldı. 2021-2022 dönemi kırsal kalkınma hibe desteği başvuruları alınmaya başladı.Yeni dönem kırsal kalkınma hibe desteği başvuruları başladı. Yeni tesis, makine-ekipman alımı gibi yatırımlara yüzde 50 hibe desteği verilecek..

    Çığıl Ön Yener
    Üreticiye hibe fırsatı

    Üreticilere yeni destek için düğmeye basıldı. 2021-2022 dönemi kırsal kalkınma hibe desteği başvuruları alınmaya başladı.

    Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ile Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları'na yüzde 50 hibe desteği sağlanacak.

    KURUTMA DESTEĞİ
    'Ekonomik Yatırım' konularını tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar, tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar, yenilenebilir enerji kaynakları kullanımına ilişkin yatırımlar, su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar ile hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar oluşturuyor.

        Hibeye esas proje tutarı üst limiti yeni tesis başvurularında, 3.5 milyon, tamamlama başvurularında 2.5 milyon, kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon başvurularında 2 milyon lira olarak belirlendi.

        Hibeye esas proje tutarı alt limiti ise 250 bin lira. Hibeye esas proje tutarının yüzde 50'sine hibe yoluyla destek verilecek. Başvurular 21 Ocak 2022 tarihine kadar veri giriş sisteminden yapılabilecek.

        40 BİN TL KRİTERİ
        'Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları'nda proje başvuruları 'A İş Planı' ve 'B İş Planı' olarak iki kısma ayrıldı. A İş Planı konuları makine-ekipman alımları, B İş Planı konuları ise aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar, bilişim sistemleri ve eğitimi, el sanatları ve katma değerli ürünler, ipek böceği yetiştiriciliği, su ürünleri yetiştiriciliği, tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için makine parkları ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yatırımları olarak belirlendi.

            A İş Planı kapsamında makineekipman ihtiyacı için 300 bin liraya proje tutarı için başvuru yapılabilecek. 40 bin liraya kadar olan başvurular öncelikli olarak değerlendirilecek.

            B İş Planı kapsamında gerçekleştirilecek başvurularda ise hibeye esas proje alt limiti 20 bin lira, üst limiti 600 bin lira olarak belirlendi. Hibeye esas proje tutarının yüzde 50'sine hibe yoluyla destek verilecek. Başvurular 17 Aralık 2021 tarihine kadar veri giriş sisteminden gerçekleştirilebilecek.

            1.3 MİLYAR LİRALIK PROGRAM
            Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, bu program kapsamında toplam 1.3 milyar lira yüzde 50 hibe desteği vermeyi planladıklarını belirterek, şöyle konuştu:
                Erdoğan’ı en çok rahatsız eden kişi benim
                Haberler Ekonomi Yatırımın yarısını devlet ödeyecek! Üreticiye 1.3 milyar liralık hibe desteği
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