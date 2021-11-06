Yatırımın yarısını devlet ödeyecek! Üreticiye 1.3 milyar liralık hibe desteği

40 BİN TL KRİTERİ

'Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları'nda proje başvuruları 'A İş Planı' ve 'B İş Planı' olarak iki kısma ayrıldı. A İş Planı konuları makine-ekipman alımları, B İş Planı konuları ise aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar, bilişim sistemleri ve eğitimi, el sanatları ve katma değerli ürünler, ipek böceği yetiştiriciliği, su ürünleri yetiştiriciliği, tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için makine parkları ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yatırımları olarak belirlendi.