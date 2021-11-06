Yatırımın yarısını devlet ödeyecek! Üreticiye 1.3 milyar liralık hibe desteği

Üreticilere yeni destek için düğmeye basıldı. 2021-2022 dönemi kırsal kalkınma hibe desteği başvuruları alınmaya başladı.
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ile Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları'na yüzde 50 hibe desteği sağlanacak.
KURUTMA DESTEĞİ
'Ekonomik Yatırım' konularını tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar, tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar, yenilenebilir enerji kaynakları kullanımına ilişkin yatırımlar, su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar ile hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar oluşturuyor.