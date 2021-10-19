Dava hakkı var! Kombiyi açmamak başınızı yakmasın

Hava sıcaklıklarındaki düşüşle birlikte kaloriferler yanmaya başlarken; komşusu kombi çalıştırmayanların hakları da merak konusu oldu. Kat maliklerinin kombisini yakmayan komşuya karşı dava açma hakkının bulunduğu belirtildi.

ZARARI KARŞILAR

TED Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şebnem Akipek, bir kat malikinin kaloriferi yakmayarak yan, alt ve üst komşusu sayesinde ısınmasının doğruluk ve dürüstlük kurallarına aykırı olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu

"Bu durumda kaloriferi yakmayan kişi, komşusunun daha fazla yakmasına sebebiyet veriyor. Bu kişi, Kat Mülkiyeti Kanunu açısından komşularına zarar veriyor duruma düşüyor. Kanunun 33'üncü maddesi gereği kaloriferi yakan komşu, sulh hukuk mahkemesine başvurarak hakimin müdahalesini isteyebilir. Kat maliki, 'Komşum kaloriferini hiç yakmıyor, bundan dolayı daha fazla yakmak durumunda kalıyorum. Benim sayemde o ısınıyor, buna müdahale edin' diyebilir. Hakim de komşunun konutunu mevsim koşullarına uygun kullanmadığına karar verip, yaptığını sonlandırmasını isteyebilir. Hakim, maddi zararın tazminine karar verebilir. Aylık 500 liralık ısıtma gideri olan kişi, 700 lira yakmak zorunda kaldıysa bu zararın tazminini isteyebilir."

Tesis Yöneticileri Federasyonu Başkanı Yahya Sağır da "Merkezi ısıtma sistemli, ısı pay ölçerli konutlarda, kış sezonunda sıcaklığın 15 derecenin altına düşmesi halinde, kaloriferlerin yakılması zorunlu" dedi.