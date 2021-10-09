Bankalardan Cumartesi patlaması! Toplu parası olan paraya para demiyor! 32 günlük aylık kazanç 3.164,93 TL'ye çıktı

Vadeli mevduat hesabı bütün bankalar üzerinden açılabiliyor. Artık bir imtiyaz değil, olması gereken hizmetler arasında konumunu aldığı amacıyla bütün bankalardan vadeli hesaplarınızı hemen aktifleştirebilirsiniz. Vadeli hesap açmak amacıyla tercih ettiğiniz rastgele bir bankanın şubesini ziyaret ederek, gişe görevlisinin de sayesinde hesaplarınız açılır. Şubeye gitmek istemezseniz de durumu hazırda kullandığınız bankanızın internet bankacılığı ya da mobil programı üzerinden vadeli hesap açabilirsiniz.

Her bankanın uyguladığı vade de birbirinden değişik olabilir. Ancak genel itibari ile 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 senelik vadeler uygulanmaktadır. Her vadenin kendisine özgü bir faiz seviyesi olabilir.

Vadeli mevduat hesabı ile elde ettiğiniz kazançtan %15'e kadar stopaj alınmaktadır. Buna kazancınız üzerinden verdiğiniz gelir vergisi diyebiliriz. Kesilen bu stopaj devlete ödenmektedir. Stopaj seviyesi vadeye göre değişiklik göstermektedir. Vade uzadıkça stopaj seviyesi düşmektedir.