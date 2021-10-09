Bankalardan Cumartesi patlaması! Toplu parası olan paraya para demiyor! 32 günlük aylık kazanç 3.164,93 TL'ye çıktı

200.000 Türk lirasının 32 günlük vadeli mevduat faiz getirisi açıklandı. Kamu ve Anadolubank, Burgan Bank, Fibabanka, ING, Odeabank, CEPTETEB, Enpara.com, Garanti BBVA mevduat faizi kazançları açıklandı. Vadeli hesabın en büyük özelliği, yatırdığınız paranın belli bir vakit içerisinde, bankaların tanıttığı faiz oranları tarafında yüksek getiri sağlaması. Genelde 1 ay, 3 ay, 6 ay ya da 1 sene üzerinden hesaplanan faizlerle kâr elde edilir. Vade amacıyla bankanızla eş güdümlü seçtiğiniz vakit ne kadar uzun olursa kâr elde etme imkanınız da o kadar artar
32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUAT HESABI FAİZ ORANLARI İÇİN HANGİ BANKA DAHA FAZLA FAİZ VERİYOR?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası doğrultusundan atılan maddi sıkılaşma politikası ardından bankalar faiz oranlarını mecburi olarak arttırma kararı almışlardı. Merkez Bankası doğrultusundan ucuz likidite muslukları bir anda kapatılan bankalar mecburi olarak müşterilerinin vadeli mevduat hesaplarına yönelmiş ve vadeli hesap faiz oranlarını kademeli olarak arttırmaya başlamıştı. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
200.000 TL 32 GÜNLÜK MEVDUAT FAİZİ KAZANCI
Anadolubank
Renkli Hesap
Faiz: %19,00
Net Kazanç: 3.164,93 TL
Burgan Bank
Güldüren Hesap
Faiz: %19,00
Net Kazanç: 3.164,93 TL