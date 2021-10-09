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    • Ekonomi
    • 09.10.2021 15:41
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    • 09.10.2021 15:41
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    Bankalardan Cumartesi patlaması! Toplu parası olan paraya para demiyor! 32 günlük aylık kazanç 3.164,93 TL'ye çıktı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) doğrultusundan atılan maddi sıkılaşma politikasının sonrasında bankalar faiz oranlarını mecburi olarak arttırma kararı aldı. TCMB doğrultusundan ucuz likidite muslukları bir anda kapatılan bankalar mecburi olarak müşterilerinin vadeli mevduat hesaplarına yönelmiş ve vadeli hesap faiz oranlarını kademeli olarak arttırmaya başlamıştı. Vadeli hesap bankalar üzerinden bireysel ya da kurumsal olarak açılabilen bir hesap türü. Bütün bankacılık işlemlerinizi devam ettirebileceğiniz vadeli hesapların beraberinde vadeli alternatif ile birikimlerinizi yönetebilir, kâr elde edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Toplu parası olan şanslı! 32 günlük aylık kazanç 3.164,93 TL’ye çıktı

    200.000 Türk lirasının 32 günlük vadeli mevduat faiz getirisi açıklandı. Kamu ve Anadolubank, Burgan Bank, Fibabanka, ING, Odeabank, CEPTETEB, Enpara.com, Garanti BBVA mevduat faizi kazançları açıklandı. Vadeli hesabın en büyük özelliği, yatırdığınız paranın belli bir vakit içerisinde, bankaların tanıttığı faiz oranları tarafında yüksek getiri sağlaması. Genelde 1 ay, 3 ay, 6 ay ya da 1 sene üzerinden hesaplanan faizlerle kâr elde edilir. Vade amacıyla bankanızla eş güdümlü seçtiğiniz vakit ne kadar uzun olursa kâr elde etme imkanınız da o kadar artar

    32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUAT HESABI FAİZ ORANLARI İÇİN HANGİ BANKA DAHA FAZLA FAİZ VERİYOR?

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası doğrultusundan atılan maddi sıkılaşma politikası ardından bankalar faiz oranlarını mecburi olarak arttırma kararı almışlardı. Merkez Bankası doğrultusundan ucuz likidite muslukları bir anda kapatılan bankalar mecburi olarak müşterilerinin vadeli mevduat hesaplarına yönelmiş ve vadeli hesap faiz oranlarını kademeli olarak arttırmaya başlamıştı. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

    200.000 TL 32 GÜNLÜK MEVDUAT FAİZİ KAZANCI

    Anadolubank

    Renkli Hesap

    Faiz: %19,00

    Net Kazanç: 3.164,93 TL

    Burgan Bank

    Güldüren Hesap

    Faiz: %19,00

    Net Kazanç: 3.164,93 TL

        Fibabanka

        Kiraz Hesap

        Faiz: %19,00

        Net Kazanç: 3.164,93 TL

        ING

        E-Turuncu Hesap

        Faiz: %19,00

        Net Kazanç: 3.164,93 TL

        Odeabank

        Oksijen Dinamik Hesap

        Faiz: %18,50

        Net Kazanç: 3.081,64 TL

        CEPTETEB

        Marifetli Hesap

        Faiz: %18,25

        Net Kazanç: 3.040,00 TL

        Enpara.com

        Vadeli Hesap

        Faiz: %17,00

        Net Kazanç: 2.831,78 TL

        Garanti BBVA

        E-Vadeli Hesap

        Faiz: %16,00

        Net Kazanç: 2.665,21 TL

        VADELİ HESAP NEDİR?

        Vadeli hesap bankalar üzerinden bireysel ya da kurumsal olarak açılabilen bir hesap türü. Bütün bankacılık işlemlerinizi devam ettirebileceğiniz vadeli hesapların beraberinde vadeli alternatif ile birikimlerinizi yönetebilir, kâr elde edebilirsiniz.

        Vadeli hesabın en büyük özelliği, yatırdığınız paranın belli bir vakit içerisinde, bankaların tanıttığı faiz oranları tarafında yüksek getiri sağlaması. Genelde 1 ay, 3 ay, 6 ay ya da 1 sene üzerinden hesaplanan faizlerle kâr elde edilir. Vade amacıyla bankanızla eş güdümlü seçtiğiniz vakit ne kadar uzun olursa kâr elde etme imkanınız da o kadar artar. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

            Vadeli mevduat hesabı bütün bankalar üzerinden açılabiliyor. Artık bir imtiyaz değil, olması gereken hizmetler arasında konumunu aldığı amacıyla bütün bankalardan vadeli hesaplarınızı hemen aktifleştirebilirsiniz. Vadeli hesap açmak amacıyla tercih ettiğiniz rastgele bir bankanın şubesini ziyaret ederek, gişe görevlisinin de sayesinde hesaplarınız açılır. Şubeye gitmek istemezseniz de durumu hazırda kullandığınız bankanızın internet bankacılığı ya da mobil programı üzerinden vadeli hesap açabilirsiniz.

            Her bankanın uyguladığı vade de birbirinden değişik olabilir. Ancak genel itibari ile 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 senelik vadeler uygulanmaktadır. Her vadenin kendisine özgü bir faiz seviyesi olabilir.

            Vadeli mevduat hesabı ile elde ettiğiniz kazançtan %15'e kadar stopaj alınmaktadır. Buna kazancınız üzerinden verdiğiniz gelir vergisi diyebiliriz. Kesilen bu stopaj devlete ödenmektedir. Stopaj seviyesi vadeye göre değişiklik göstermektedir. Vade uzadıkça stopaj seviyesi düşmektedir.
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