Aylık 1.557,47 TL Ziraat Bankası’na yatırana devlet geri ödemesiz binlerce lira verecek! Alt sınır ve üst sınır ise...

Banka konut hesabı en az 3 sene vadeyle TL üzerinden açılabiliyor. Siz konut hesabı talebinde bulunup hesabınızı açtıktan sonra ödeme planınızı her devresinin başında değiştirmeniz de mümkün. Üstelik hesaba yatırabileceğiniz en az ve en çok tutarlar da senelere göre belirleniyor. Konut hesabına sahip olan vatandaşlar en yüksek tutarı geçmemek koşuluyla hesaba çok defalar para yatırabilir.
Kimler Devlet Katkılı Konut Hesabı'ndan Yararlanabilir?
07.04.2015 itibariyle tamamı kendi adına kayıtlı bir konut sahibi olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,
Konut satın almadan önce en az 36 ay boyunca düzenli birikim yapanlar,
Konut satın aldıktan itibaren 6 (altı) ay içinde gerekli belgelerle Bankamıza başvuranlar Devlet Katkılı Konut Hesabı'ndan yararlanabilecektir.
Düzensiz ödeme durumunda devlet katkısı kazanma hakkı kaybolacaktır.
Devlet katkısı almak için başvurulan konut dışında, 07.04.2015 tarihinden itibaren devlet katkısına konu olacak nitelikte başka bir konut edinilmemiş olunması gerekmektedir. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.
Özellikleri
Konut Hesabı, Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat olarak faizli ya da faizsiz açılabilecektir.
Hesabın açılış esnasında bir defaya mahsus olmak üzere, üst sınırı aşan bir tutar yatırılabilecektir.
Aylık ya da üç ayda bir düzenli ödeme imkânlarından biri seçilebilecektir.
Düzenli ödemelere ilişkin alt sınır ve üst sınır içinde kalmak kaydıyla farklı tutarlar yatırılabilecektir.
Devlet katkısı azami tutarı ve düzenli ödemelerdeki alt / üst sınırlar her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılacaktır.
Devlet katkısı, birikim yapılan ödemeye süreye göre değişmektedir, ancak konut edinim tarihi itibariyle ilgili hesaptaki birikimin %25'ini geçemeyecektir.
Birden fazla Konut Hesabı açılamamaktadır.
Konut Hesabı ortak hesap olarak açılamayacaktır.
12 aylık dönem içerisinde, Konut Hesabı'ndan en fazla iki defa çekim hakkı tanınır. Takvim.com.tr okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.