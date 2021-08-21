Cari açığa yeşil enerji neşteri! Hedef 10 milyar dolar

Türkiye'nin yıllık enerji ithalatı 50 milyar doları buluyor. Yakın zamanda keşfedilen doğalgaz ve petrol rezervlerinin tüketime çevrilmesi, bunun yanında yenilenebilir enerji kaynaklarının artması ile bu rakamın düşürülmesi hedefleniyor. Türkiye, bu alanda hayata geçirmeyi planladığı yatırımlarla, enerji ihraç eden ülke konumuna yükselmeyi planlıyor. Ancak enerji tüketiminde en kritik noktanın 'tasarruf etmek' olduğu da bir gerçek olarak önümüze çıkıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Ticaret Bakanlığından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına kadar birçok kurum enerji verimliliği adına projeler geliştiriyor. Kamuda enerji verimliliğinin yüzde 40'a yükseltilmesi ve 8 milyar liranın üzerinde bir tasarruf yapılması planlanıyor. Tüm bu çalışmalar devam ederken özel sektör de enerji tüketimi ve tasarrufunda yeni adımlar atıyor. Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Meclis'te kabul edilen Yeşil Mutabakat Genelgesi ile üretim ve ihracat yapan şirketler, enerji verimliliği konusunda yeni yatırımlar yapmaları gerekiyor. Bu çerçevede ülkemizde 2 milyar doların üzerinde 'yeşil yatırım' planlanırken 2023 yılına kadar da 10 milyar dolarlık bir tasarruf sağlanması öngörülüyor.