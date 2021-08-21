Cari açığa yeşil enerji neşteri! Hedef 10 milyar dolar

Türkiye'nin yıllık enerji ithalatı 50 milyar doları buluyor. Yakın zamanda keşfedilen doğalgaz ve petrol rezervlerinin tüketime çevrilmesi, bunun yanında yenilenebilir enerji kaynaklarının artması ile bu rakamın düşürülmesi hedefleniyor. Türkiye, bu alanda hayata geçirmeyi planladığı yatırımlarla, enerji ihraç eden ülke konumuna yükselmeyi planlıyor. Ancak enerji tüketiminde en kritik noktanın 'tasarruf etmek' olduğu da bir gerçek olarak önümüze çıkıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Ticaret Bakanlığından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına kadar birçok kurum enerji verimliliği adına projeler geliştiriyor. Kamuda enerji verimliliğinin yüzde 40'a yükseltilmesi ve 8 milyar liranın üzerinde bir tasarruf yapılması planlanıyor. Tüm bu çalışmalar devam ederken özel sektör de enerji tüketimi ve tasarrufunda yeni adımlar atıyor. Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Meclis'te kabul edilen Yeşil Mutabakat Genelgesi ile üretim ve ihracat yapan şirketler, enerji verimliliği konusunda yeni yatırımlar yapmaları gerekiyor. Bu çerçevede ülkemizde 2 milyar doların üzerinde 'yeşil yatırım' planlanırken 2023 yılına kadar da 10 milyar dolarlık bir tasarruf sağlanması öngörülüyor.
CAM VE SERAMİK SEKTÖRÜ ZİRVEDE
Ülkemizde en fazla enerji tüketimini yapan alanın ağır sanayi olduğunu söyleyen Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği Başkanı ve Escon Enerji Genel Müdürü Onur Ünlü "Cam, demir-çelik, çimento ve seramik gibi sektörler, enerji açısından yoğun sektörler. Bir paket çimentonun maliyetinin yüzde 50'si enerjiden oluşuyor. Cam sektöründe yüzde 40, tekstilde bir tişörtün maliyetinin yüzde 15'i enerji… Keza gıda sektöründe bu oran yüzde 10 civarında" dedi. Sanayi şirketlerinde en büyük tüketim alanlarının, sektöre göre değiştiğini dile getiren Ünlü "Gıda sektöründe en büyük tüketim, daha doğrusu tasarruf potansiyeli, soğutma tarafından var. Tekstilde kazan dairesi ve atık ısılar, ilaç sektöründe iklimlendirme sistemleri, havalandırma, ortam şartlandırma sistemleri ön plana çıkıyor" açıklamasında bulundu.
TÜKETİMİMİZ ARTACAK
Türkiye ekonomisini gelişimine paralel olarak enerji tüketiminin artacağını vurgulayan Ünlü "Avrupa yılda kişi başı 3,1 kW elektrik tüketirken, Türkiye'de kişi başı tüketim 1,80 kW civarında. Bu değer ne kadar artarsa o kadar gelişmişlik göstergesidir. Türkiye'de bu oran artıyor. Tüketimimiz artacak, dolayısıyla tasarruf büyük önem kazanıyor" diye konuştu.