Hedefimiz ülkemize daha fazla yatırım: Turkcell Grubu'nun net karı 1.1 milyar TL'ye ulaştı

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, ikinci çeyrekte net kârlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artarak 1.1 milyar liraya ulaştığını söyledi. Turkcell'in Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasının 21'inci yıldönümü nedeniyle düzenlenen gong töreninin ardından ilk yarı sonuçlarını değerlendiren Erkan, şirketin ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre gelirlerini yüzde 23.5 artırdığını ve 8.5 milyar liraya yükselttiği anlattı.

İlk yarıda ortaya konulan başarılı operasyonel ve finansal performans nedeniyle yıl sonu hedeflerini yukarı yönlü revize ettiklerini belirten Erkan, "2021 için yaklaşık yüzde 18 gelir büyümesi, yatırımların gelirlere oranını yüzde 21-22 olarak revize ettik" dedi. Erkan şöyle konuştu: "Pandemiyle birlikte yeni bir dönem başlıyor. Bu yeni dönemde ülkemize daha fazla yatırım yapacağız."

GONG TURKCELL İÇİN ÇALDI

Turkcell'in Borsa İstanbul'daki 21. yılı nedeniyle düzenlenen törene katılan Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, "Kuruluşumuzdan bu yana altyapımıza 50 milyar liralık yatırım yaptık ve bu yatırımları artırarak devam ettiriyoruz. Bu sayede dijitalleşmenin tetiklendiği pandemi döneminde de tüm kurumsal ve bireysel müşterilerimiz için güçlü bir paydaş olduk" dedi.