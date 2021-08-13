Faizde değişiklik yok (Ekonomi haberleri)

Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 19 düzeyinde sabit tuttu.
Yapılan açıklamada, "Yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesi beklenmektedir" denildi. Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizinin, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edileceği vurgulandı.
Öte yandan Merkez Bankası, Güney Kore Merkez Bankası ile 17.5 milyar liralık swap anlaşması imzaladı.
SANAYİ ÜRETİMİNDE 10 AYIN EN HIZLI YÜKSELİŞİ
Sanayi üretim endeksi Haziran'da aylık bazda yüzde 2.3 ile son 10 ayın en hızlı artışını sergiledi. Piyasa beklentisi olan yüzde 2.1'in üzerinde büyüyen endeks, 141.1 ile 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Sanayi üretim endeksinde yıllık artış ise yüzde 23.9 ile piyasa beklentisi olan yüzde 21.7'nin üstünde gerçekleşti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış endeks ise 136 ile tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü yüzde 24.3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 24.8 oranında arttı.
5 KATLI MASKE
Medikal cerrahi maske ve N95 maske üreticisi Prof Mask, 5 katlı ve iki virüs tutucu katmanı olan lavanta kokulu medikal cerrahi maskeleri tüketicilere sundu. Prof Mask markası ile üretim yapan ve ABD ile Çin'e ihracat gerçekleştiren Turkish Medikal firmasının Genel Müdürü Mehmet Coşkun, "Delta virüse karşı iki virüs tutucu katmanı olan 5 katlı maske kullanılabilir. Faydalı model ve tasarım hakları firmamıza ait bulunan ve ağırlıklı olarak yurt dışından talebi olan bu ürünü eczanelerde halkımızın kullanımına sunmuş olmanın mutluluğu içindeyiz" diye konuştu.
MÜKERRER YATIRIM UYARISI
Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, GSM operatörlerin fiber altyapı paylaşımı açıklamalarına ilişkin, "Burada yapılmak istenen, Türk Telekom'un kamu otoriteleri nezdinde, sanki kanunen yapması gereken bir şeyi kanunlara direnerek yapmıyormuş, gibi bir algı oluşturmak ve düzenleyici kuruluşa baskı yapmak" dedi. "Türk Telekom'un, 'sadece kârlı yerlerde değil, karlı yerlerde de yatırım yapması', kimi işletmecilerin taleplerinin sadece alım gücü yüksek bölgelerle ilgili olması pek adil ve doğru değil" diyen Önal, şunları kaydetti: "Baz istasyonlarının fiberleştirilmesi için mevcut fiyatların çok çok altında bir fiyat var. Buna rağmen, 'Kazı yapacağım, yatırım yapacağım' deniliyorsa ona bir şey diyemiyorum. O zaman bunun ismi 'mükerrer yatırım' olur."
YEMEKSEPETİ, MARKETYO'YU SATIN ALDI
Yemeksepeti, yerel esnafı dijitalleştirmeyi hedeflediği 'Yemeksepeti Mahalle' için ilk adımı Marketyo'yu alarak attı. "Marketyo'nun hedeflerimizle uyuşan organizasyon yapısı ve sistemlerindeki çok sayıda yerel marketi kullanıcılarımıza ulaştırabilecek olmamız kararı olumlu etkiledi" diyen Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın, şöyle konuştu: "Bu satın alma Türk e-ticaret sektörünün en önemli yatırımlarından biri olarak önemli bir örnek teşkil ediyor."
AKKUYU'DA YENİ PERDE
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde dördüncü ünitenin inşası için temel çukuru kazma çalışmaları başladı. Açıklamaya göre, dördüncü ünitenin reaktör binası inşası, türbin binası, yardımcı reaktör binası ve diğer ana tesislerinin inşası için başlayan çukur kazma çalışmaları 655 metrekarelik alanda sürdürülüyor.
YALOVA KAZANDIRDI
Satılık konut fiyatlarında Temmuz şampiyonu Yalova oldu. Hepsiemlak'ın verilerine göre; Yalova'da fiyatlar önceki aya göre yüzde 8.2 arttı. Artışta Yalova'yı yüzde 7.9 ile Muğla, yüzde 7.3 ile Sakarya, yüzde 5 ile Düzce, yüzde 4.9 ile Adana, yüzde 4.5 ile Bursa, yüzde 4.1 ile Konya, yüzde 3.9 ile Denizli, yüzde 3.6 ile Karaman, yüzde 3.5 ile Gaziantep takip etti. İlçeler bazında inceleme yapıldığında söz konusu dönemde fiyat artışında başı yüzde 27.3 ile İstanbul'daki Gaziosmanpaşa çekti. Ankara'da fiyat artışında zirvede yüzde 5.1 ile Polatlı yer alırken, İzmir'de ise yüzde 6.4 ile Foça oldu.
İZLEMEDEKİ KREDİLERE YAPILANDIRMA
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BDDK binlerce firmaya nefes aldıracak bir dizi yeni uygulamayı devreye alıyor. Kredi çeken, kredi kartı borcu olan yüzbinlerce kişiye kolaylık sağlanmasının ardından yakın izlemedeki kredilere yönelik yapılandırma ve firma rehabilitasyon fonksiyonları oluşturuluyor. Sorunlu kredisi olsa da yaşama şansı olan şirketler doğru yönlendirilecek. Bankacılık sektörünün aktif kalitesi iyileştirilirken, borçlular için de çözüm üretilecek (Hazal ATEŞ)
Yapılan açıklamada, "Yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesi beklenmektedir" denildi. Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizinin, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edileceği vurgulandı.
Öte yandan Merkez Bankası, Güney Kore Merkez Bankası ile 17.5 milyar liralık swap anlaşması imzaladı.
SANAYİ ÜRETİMİNDE 10 AYIN EN HIZLI YÜKSELİŞİ
Sanayi üretim endeksi Haziran'da aylık bazda yüzde 2.3 ile son 10 ayın en hızlı artışını sergiledi. Piyasa beklentisi olan yüzde 2.1'in üzerinde büyüyen endeks, 141.1 ile 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Sanayi üretim endeksinde yıllık artış ise yüzde 23.9 ile piyasa beklentisi olan yüzde 21.7'nin üstünde gerçekleşti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış endeks ise 136 ile tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü yüzde 24.3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 24.8 oranında arttı.
5 KATLI MASKE
Medikal cerrahi maske ve N95 maske üreticisi Prof Mask, 5 katlı ve iki virüs tutucu katmanı olan lavanta kokulu medikal cerrahi maskeleri tüketicilere sundu. Prof Mask markası ile üretim yapan ve ABD ile Çin'e ihracat gerçekleştiren Turkish Medikal firmasının Genel Müdürü Mehmet Coşkun, "Delta virüse karşı iki virüs tutucu katmanı olan 5 katlı maske kullanılabilir. Faydalı model ve tasarım hakları firmamıza ait bulunan ve ağırlıklı olarak yurt dışından talebi olan bu ürünü eczanelerde halkımızın kullanımına sunmuş olmanın mutluluğu içindeyiz" diye konuştu.
MÜKERRER YATIRIM UYARISI
Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, GSM operatörlerin fiber altyapı paylaşımı açıklamalarına ilişkin, "Burada yapılmak istenen, Türk Telekom'un kamu otoriteleri nezdinde, sanki kanunen yapması gereken bir şeyi kanunlara direnerek yapmıyormuş, gibi bir algı oluşturmak ve düzenleyici kuruluşa baskı yapmak" dedi. "Türk Telekom'un, 'sadece kârlı yerlerde değil, karlı yerlerde de yatırım yapması', kimi işletmecilerin taleplerinin sadece alım gücü yüksek bölgelerle ilgili olması pek adil ve doğru değil" diyen Önal, şunları kaydetti: "Baz istasyonlarının fiberleştirilmesi için mevcut fiyatların çok çok altında bir fiyat var. Buna rağmen, 'Kazı yapacağım, yatırım yapacağım' deniliyorsa ona bir şey diyemiyorum. O zaman bunun ismi 'mükerrer yatırım' olur."
YEMEKSEPETİ, MARKETYO'YU SATIN ALDI
Yemeksepeti, yerel esnafı dijitalleştirmeyi hedeflediği 'Yemeksepeti Mahalle' için ilk adımı Marketyo'yu alarak attı. "Marketyo'nun hedeflerimizle uyuşan organizasyon yapısı ve sistemlerindeki çok sayıda yerel marketi kullanıcılarımıza ulaştırabilecek olmamız kararı olumlu etkiledi" diyen Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın, şöyle konuştu: "Bu satın alma Türk e-ticaret sektörünün en önemli yatırımlarından biri olarak önemli bir örnek teşkil ediyor."
AKKUYU'DA YENİ PERDE
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde dördüncü ünitenin inşası için temel çukuru kazma çalışmaları başladı. Açıklamaya göre, dördüncü ünitenin reaktör binası inşası, türbin binası, yardımcı reaktör binası ve diğer ana tesislerinin inşası için başlayan çukur kazma çalışmaları 655 metrekarelik alanda sürdürülüyor.
YALOVA KAZANDIRDI
Satılık konut fiyatlarında Temmuz şampiyonu Yalova oldu. Hepsiemlak'ın verilerine göre; Yalova'da fiyatlar önceki aya göre yüzde 8.2 arttı. Artışta Yalova'yı yüzde 7.9 ile Muğla, yüzde 7.3 ile Sakarya, yüzde 5 ile Düzce, yüzde 4.9 ile Adana, yüzde 4.5 ile Bursa, yüzde 4.1 ile Konya, yüzde 3.9 ile Denizli, yüzde 3.6 ile Karaman, yüzde 3.5 ile Gaziantep takip etti. İlçeler bazında inceleme yapıldığında söz konusu dönemde fiyat artışında başı yüzde 27.3 ile İstanbul'daki Gaziosmanpaşa çekti. Ankara'da fiyat artışında zirvede yüzde 5.1 ile Polatlı yer alırken, İzmir'de ise yüzde 6.4 ile Foça oldu.
İZLEMEDEKİ KREDİLERE YAPILANDIRMA
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BDDK binlerce firmaya nefes aldıracak bir dizi yeni uygulamayı devreye alıyor. Kredi çeken, kredi kartı borcu olan yüzbinlerce kişiye kolaylık sağlanmasının ardından yakın izlemedeki kredilere yönelik yapılandırma ve firma rehabilitasyon fonksiyonları oluşturuluyor. Sorunlu kredisi olsa da yaşama şansı olan şirketler doğru yönlendirilecek. Bankacılık sektörünün aktif kalitesi iyileştirilirken, borçlular için de çözüm üretilecek (Hazal ATEŞ)