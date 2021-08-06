Çiftçi robot işbaşında

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alanda olduğu gibi tarımda da artık işlerin büyük kısmı robotlara devredilecek. Bu konuda çalışma yapan Small Robot Company üç tür robot üretti.TOM: Ekili araziyi kamera sayesinde hafızasına alıyor. Bu verileri Wilma adlı robota gönderiyor.WILMA: Fotoğrafları yapay zeka ile inceliyor. Ekili ürünlerin "iyi", "orta" ve "az verecek" eklinde ayırıyor. Bilgileri de Dick'e yönlendiriyor.DICK: Kimyasallara ihtiyaç duymadan bireysel otu hassas bir şekilde elektrikle kesmek için bilgi ile donanmış otonom bir robot. Otları temizleyip "iyi", "orta" ve "az verecek" ürünlere farklı ilaç kullanıyor. Bu, ürünlerin yüzde 300'e yakın daha fazla verimli olmasını sağlıyor.Tarlada iş bölümü yapan robotlar sayesinde verimin artacağı ve işlerin hızlanacağı belirtiliyor.