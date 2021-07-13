Şehit yakını ve gazilere 1.500 TL (Ekonomi haberleri)

15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olanların ailelerine ve gazilere yardım yapmak için kurulan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, bugüne kadar 58 milyon 32 bin 100 lira ödeme yaptı.
15 Temmuz'un 5'inci yılı dolayısıyla da şehit yakını ve gazilere bin 500 lira yardım yapılması için karar alındı. Vakfın Başkanı Bilge Gürs, "Nisan'da aylık ödeme bin 500 lira oldu, dini bayramlarda bin 100 lira ödüyoruz" dedi. FATMA GÖKSU.
KONUT SATIŞLARI İKİYE KATLANDI
Haziran'da konut satışı, Mayıs'a göre yüzde 127 artarak 134 bin 731'e çıktı. Aylık bazda Eylül 2020'den bu yana en yüksek satış rakamına ulaşıldı. İpotekli satışlar yüzde 173 artarak 28 bin 878'e ulaşırken, ilk satış 18 bin 204'ten 40 bin 92'ye yükseldi. Yabancıya konut satışı da Haziran'da yüzde 185 artarak 4 bin 748 ile 8 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. İlk yarıda yabancılara satılan konut sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44 arttı.