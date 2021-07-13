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    Şehit yakını ve gazilere 1.500 TL (Ekonomi haberleri)

    15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olanların ailelerine ve gazilere yardım yapmak için kurulan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, bugüne kadar 58 milyon 32 bin 100 lira ödeme yaptı. 15 Temmuz'un 5'inci yılı dolayısıyla da şehit yakını ve gazilere bin 500 lira yardım yapılması için karar alındı. Vakfın Başkanı Bilge Gürs, "Nisan'da aylık ödeme bin 500 lira oldu, dini bayramlarda bin 100 lira ödüyoruz" dedi.

    Şehit yakını ve gazilere 1.500 TL

    15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olanların ailelerine ve gazilere yardım yapmak için kurulan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, bugüne kadar 58 milyon 32 bin 100 lira ödeme yaptı.

    15 Temmuz'un 5'inci yılı dolayısıyla da şehit yakını ve gazilere bin 500 lira yardım yapılması için karar alındı. Vakfın Başkanı Bilge Gürs, "Nisan'da aylık ödeme bin 500 lira oldu, dini bayramlarda bin 100 lira ödüyoruz" dedi. FATMA GÖKSU.

    KONUT SATIŞLARI İKİYE KATLANDI
    Haziran'da konut satışı, Mayıs'a göre yüzde 127 artarak 134 bin 731'e çıktı. Aylık bazda Eylül 2020'den bu yana en yüksek satış rakamına ulaşıldı. İpotekli satışlar yüzde 173 artarak 28 bin 878'e ulaşırken, ilk satış 18 bin 204'ten 40 bin 92'ye yükseldi. Yabancıya konut satışı da Haziran'da yüzde 185 artarak 4 bin 748 ile 8 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. İlk yarıda yabancılara satılan konut sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44 arttı.

        MİLYONLARA NAKDİ DESTEK ARTIRILDI
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, memur maaş artışıyla evde bakım ücretinin bin 797, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin bin 259 ve yaşlı aylığının da 828 liraya yükseldiğini söyledi. Yüzde 40-69 engelli raporu bulunanların aylıklarının 661,13, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu olanların aylıklarının da 991,69 liraya yükseldiğini belirten Yanık, ağır silikozis hastalarına verilen aylık desteğin de bin 819 liraya çıktığını söyledi.

        17 GÜNDE 307 BİN RUS GELDİ
        Sezonun         başlaması ve Rusya'nın uçuş kısıtlamasını kaldırmasıyla Antalya Havalimanı'nda hareketlilik arttı. Turizmde rekor yılı olan 2019'un rakamlarına yaklaşılan havalimanına, dünyanın her bölgesinden turist geliyor. Uçuş kısıtlamasının kaldırıldığı 22 Haziran'dan 8 Temmuz'a kadar kente Rusya'dan bin 95 uçuş gerçekleştirildi. 17 günde Rusya'dan Antalya'ya 307 bin 417 kişi geldi. Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, salgının seyrine göre rakamların daha da artacağına inandıklarını belirtti.

        BAYRAM TATİLİNİN GÖZDESİ ANTALYA VE İZMIR
        ENUYGUN.COM CEO'su Çağlar Erol, 5 Temmuz'dan itibaren yurt dışına alınan uçak biletlerinde artış görüldüğünü beliterek, "Kiev, Bakü, Kahire ve Düsseldorf'a bilet satışları arttı. Düsseldorf, Berlin ve Amsterdam'dan Türkiye'ye uçak bileti alımları da arttı" diye konuştu. Geçen yıl Kurban Bayramı'nda en çok tercih edilen destinasyon olan Muğla'nın, bu yıl Antalya ve İzmir'in ardından 3'üncü olduğunu ifade eden Erol, "uçak bileti aramaları yüzde 170, otobüs bileti yüzde 390 arttı" dedi.

            HEKTAŞ'TAN TOHUM TEKNOLOJİ MERKEZİ
            HEKTAŞ'IN tohum çalışmalarının merkez üssü Areo Tohumculuk'un bünyesindeki 'Tohum Teknoloji Merkezi', Akdeniz Üniversitesi Teknopark'ta gerçekleşen açılış töreni ile faaliyete geçti. Açılış törenine, Areo Tohumculuk Genel Müdürü Gökhan Köseoğlu, HEKTAŞ Mali İşler Direktörü Uğur Akbaş, HEKTAŞ Mali İşler Danışmanı Halit Murat Irmak ve Antalya Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz katıldı. Biyoteknoloji ve doku kültürü laboratuvarlarının yer aldığı merkez ile üreticilere önemli faydalar sağlayacak olan Areo Tohumculuk, aynı zamanda ülke ekonomisine de değer katmayı hedefliyor.

            DOĞA DOSTU 'ARAS' İŞ BAŞINDA
            ARAS Kargo çalışanlarından oluşan 'Doğa Dostu Araslar', Sapanca Gölü kıyılarını temizledi. Aras Kargo CEO'su Carsten Wallmann, Genel Müdürü Utku Ayyarkın ve CFO'su Barbara Hagen ile birlikte orta ve üst düzey yöneticilerin gönüllü olarak katıldığı etkinlikte Doğa Dostu Araslar, 79 kilo plastik, 37 kilo metal, 18 kilo kağıt, 17 kilo cam olmak üzere 151 kilo evsel atık ve 350 izmaritin çevreyi kirletmesini engelledi. Ayyarkın, 600'den fazla çalışanın ve ailelerinin katılımıyla 4 yılda 4 tondan fazla atığın denizlere karışmasını önlediklerini söyledi.

            BİN 500 MARKETE ULAŞTI
            80 ilde bayisi bulunan Seç Market, bin 500'üncü mağazasını açtı. Seç Market Genel Müdürü Altan Sekmen, "Seç Market'in herhangi bir franchise bedeli ve tabela ücreti gerektirmeyen bu geniş perakende platformuna dahil olan iş ortaklarının sayısı her geçen gün artıyor" dedi.

                HENKEL'DE YENİ ATAMA
                TÜRK Henkel'de Yürütme Kurulu Başkanlığı görevine Güray Yıldız atandı. Güray Yıldız, 1 Ocak 2018'den bu yana devam etmekte olduğu Türk Henkel Çamaşır ve Ev Bakım Genel Müdürlüğü görevinin yanı sıra Türk Henkel Yürütme Kurulu Başkanı olarak da görev yapacak.
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                Hem esnaf hem çocuklar bayram edecek
                Haberler Ekonomi Şehit yakını ve gazilere 1.500 TL (Ekonomi haberleri)