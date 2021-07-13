Şehit yakını ve gazilere 1.500 TL (Ekonomi haberleri)

BAYRAM TATİLİNİN GÖZDESİ ANTALYA VE İZMIR

ENUYGUN.COM CEO'su Çağlar Erol, 5 Temmuz'dan itibaren yurt dışına alınan uçak biletlerinde artış görüldüğünü beliterek, "Kiev, Bakü, Kahire ve Düsseldorf'a bilet satışları arttı. Düsseldorf, Berlin ve Amsterdam'dan Türkiye'ye uçak bileti alımları da arttı" diye konuştu. Geçen yıl Kurban Bayramı'nda en çok tercih edilen destinasyon olan Muğla'nın, bu yıl Antalya ve İzmir'in ardından 3'üncü olduğunu ifade eden Erol, "uçak bileti aramaları yüzde 170, otobüs bileti yüzde 390 arttı" dedi.