Akbank mobil çöktü mü, neden açılmıyor? Akbank kredi kartları neden çalışmıyor?

AKBANK MOBİL ÇÖKTÜ MÜ?

Milyonlarca Akbank müşterisi bu sabah erken saatlerden itibaren bankanın hiç bir sistemine ulaşamıyor.

Bankanın internet şubesi, mobil şubesi ve kredi kartı pos cihazları çalışmaz iken, aynı zamanda bankanın kendi şubeler arasındaki sistemi de çalışmıyor.

Akbank'tan şu ana kadar konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.