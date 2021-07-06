Akbank son dakika! Akbank mobil neden açılmıyor? Akbank internet çöktü mü, ne zaman açılacak?

Akbank mobil çöktü mü Akbank neden açılmıyor? Akbank kredi kartları neden çalışmıyor? Türkiye'nin köklü bankalarından birisi olan Akbank kullanıcıları, mobil işlemlerde sıkıntı yaşıyor. Arama motorlarında Akbank mobil neden açılmıyor sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte detaylar!

Akbank mobil çöktü mü Akbank neden açılmıyor? Akbank kredi kartları neden çalışmıyor? Türkiye'nin köklü bankalarından birisi olan Akbank kullanıcıları, mobil işlemlerde sıkıntı yaşıyor. Arama motorlarında Akbank mobil neden açılmıyor sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte detaylar!

AKBANK MOBİL ÇÖKTÜ MÜ?

Milyonlarca Akbank müşterisi bu sabah erken saatlerden itibaren bankanın hiç bir sistemine ulaşamıyor.

Bankanın internet şubesi, mobil şubesi ve kredi kartı pos cihazları çalışmaz iken, aynı zamanda bankanın kendi şubeler arasındaki sistemi de çalışmıyor.

Akbank'tan şu ana kadar konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

AKBANK MÜŞTERİ HİZMETLERİ ULAŞIM!

Bireysel Müşteri İletişim Merkezi

444 25 25 - 0850 222 25 25'i aradığınızda Sesle Yönlendirme Teknolojisi sayesinde tuşlama yapmadan, yapmak istediğiniz işlemi birkaç kelime ile söyleyerek Hesap Bakiyesini Öğrenme, Kredi Kartı Borç Bilgileri, Virman ve daha birçok işleminizi sesli yanıt sisteminde tamamlayabilirsiniz.

Üstelik ihtiyaç duyduğunuz anda Müşteri İletişim Danışmanlarımıza hızlı ve kolay şekilde bağlanarak hizmet alabilirsiniz.

Kurumsal Müşteri İletişim Merkezi

444 25 25 - 0850 222 25 25'i arayarak Müşteri İletişim Merkezi'nden müşteri numaranız, kullanıcı kodunuz ve Akbank İnternet / Mobil şifreniz ile hizmet alabilir, Kurumsal Müşteri İletişim Merkezi ile şubeye gitmeden bankacılık işlemlerinizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Kurumsal hesaplarınız ile ilgili firma çalışanlarınıza istediğiniz hesap ve işlemler için istediğiniz yetkileri tanımlatabilirsiniz.

Bunun için tek yapmanız gereken, şubenizden istediğiniz sayıda kullanıcıya, istediğiniz işlemlere yetki verilmesini talep etmektir.

Hızlı Tanıma Hizmetimiz ile Sizi Tanıyoruz

Daha hızlı ve öncelikli hizmet alabilmek için Bankamızda kayıtlı cep telefon numaranıza hızlı tanıma özelliği ekleterek Müşteri İletişim Merkezi'nin tanımlı müşterisi olabilirsiniz.

Böylelikle 444 25 25 - 0850 222 25 25'i aradığınızda, TC Kimlik Numaranızı / Müşteri Numaranızı/ Kredi Kart Numaranızı/ Banka Kart Numarası tuşlamanıza gerek kalmadan sadece kart şifreniz ya da Akbank Şifreniz ile işlemlerinizi çok daha hızlı yapabilirsiniz.

Hızlı Tanıma hizmetimize; Bireysel Akbank İnternet Şubesi ve Müşteri İletişim Merkezimizden tanımlama yapılmaktadır.