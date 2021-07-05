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    • Ekonomi
    • 05.07.2021 11:44
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    • 05.07.2021 11:46
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    Bayram paraları ne zaman ödenecek? Ve belli oluyor! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte yatacak?

    Milyonlarca emekli ve memurun heyecanla beklediği zam tutarı netlik kazandı. Memur maaşları yüzde 8,45 artarken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da aynı oranda yükseldi. Yaşanan bu gelişmenin hemen ardından bayram ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağı akıllarda yer edinmeye başladı. Peki, bayram paraları ne zaman ödenecek? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte yatacak? İşte merak edilen son gelişmeler...

    Bayram paraları ne zaman ödenecek?

    Zamlı emekli maaşlarının belli olmasının hemen ardından gözler ikramiyelerin yatırılacağı tarihe çevrildi. Devlet memurları, toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla maaşlarını yüzde 8,45 zamlı alacak. Peki, bayram paraları ne zaman ödenecek? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte yatacak? İşte merak edilenler...

    BAYRAM PARALARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

    2021 yılında Kurban Bayramı 20-23 Temmuz tarihlerine denk geliyor. Büyük ihtimalle ikramiye 12-19 Temmuz tarihleri arasında yatırılacak.

    İşte ikramiye ve zamma dair son gelişmeler;

    ZAMLI MAAŞLAR

    Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Haziran 2021 dönemi enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yılın ikinci yarısında yaklaşık yüzde 8,45 arttı. Böylece 6 aylık dönemde, yılın ilk yarısı için toplu sözleşme kapsamında yapılan yüzde 3'lük zam aşıldı. Bu nedenle yaklaşık yüzde 5,45'lik enflasyon farkı ödenmesi durumu ortaya çıktı.

    Bu yılın ilk yarısında uygulanacak toplu sözleşme hükmü doğrultusunda memur maaşlarına yüzde 3 artış yapılması öngörülüyordu. Buna yüzde 5,45'lik enflasyon farkının eklenmesiyle memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin maaş ve aylık artışı yüzde 8,45 oldu.

    Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Temmuz'da alacak.

    Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında artacak. Bu oran yaklaşık yüzde 8,45'e karşılık geliyor.

        KİMLER İKRAMİYE ALACAK?

        SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek.

        Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.

        NE KADAR ÖDENECEK?

        Emekliler 1.100 lira alacak. Ölüm aylığı alanlara ölüm aylığı oranında, sürekli iş göremezlik ödeneği verilenlere de iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacak.

        2 AYLIK ALANLAR NE YAPACAK?

        İki dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek.
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            Haberler Ekonomi Bayram paraları ne zaman ödenecek? Ve belli oluyor! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte yatacak?