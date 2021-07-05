Bayram paraları ne zaman ödenecek? Ve belli oluyor! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte yatacak?

Zamlı emekli maaşlarının belli olmasının hemen ardından gözler ikramiyelerin yatırılacağı tarihe çevrildi. Devlet memurları, toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla maaşlarını yüzde 8,45 zamlı alacak. Peki, bayram paraları ne zaman ödenecek? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte yatacak? İşte merak edilenler...
BAYRAM PARALARI NE ZAMAN ÖDENECEK?
2021 yılında Kurban Bayramı 20-23 Temmuz tarihlerine denk geliyor. Büyük ihtimalle ikramiye 12-19 Temmuz tarihleri arasında yatırılacak.
İşte ikramiye ve zamma dair son gelişmeler;
ZAMLI MAAŞLAR
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Haziran 2021 dönemi enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yılın ikinci yarısında yaklaşık yüzde 8,45 arttı. Böylece 6 aylık dönemde, yılın ilk yarısı için toplu sözleşme kapsamında yapılan yüzde 3'lük zam aşıldı. Bu nedenle yaklaşık yüzde 5,45'lik enflasyon farkı ödenmesi durumu ortaya çıktı.
Bu yılın ilk yarısında uygulanacak toplu sözleşme hükmü doğrultusunda memur maaşlarına yüzde 3 artış yapılması öngörülüyordu. Buna yüzde 5,45'lik enflasyon farkının eklenmesiyle memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin maaş ve aylık artışı yüzde 8,45 oldu.
Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Temmuz'da alacak.
Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında artacak. Bu oran yaklaşık yüzde 8,45'e karşılık geliyor.