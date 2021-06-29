Türk Nippon Sigorta: 'Sağlığınız Bizde' büyüyor

Covid-19 salgınının ülkemizde başlamasının hemen akabinde sektörde bir ilki başlatarak, mevcut 'Sağlığınız Bizde' TSS ürününe COVID-19 teminatını dahil eden Türk Nippon Sigorta, mevcut TSS ürününde yaptığı bu değişiklik ile hem 'Sağlığınız Bizde' TSS poliçesi sahibi sigortalılarına hem de sigortalı adaylarına maksimum fayda sağlayarak, bu zor dönemde sigortalılarının yanlarında olduğunu gösteren en önemli adımlardan birini attı.

2020 yılı Kasım ayı sonunda çıkardığı COVID-19 yoğun bakım teminatı ile sağlık poliçesi olmayan kişiler için COVID-19 teşhisi konulması durumunda yoğun bakım masraflarını karşılayan bir ürün tasarlayarak sektörde bir ilki gerçekleştirdi. Yapmış olduğu saha araştırmalarına ilave olarak sigortalılarının ihtiyaçlarını da göz önünde bulunduran Türk Nippon Sigorta, tamamlayıcı sağlık ürününün teminat ve network yapısını, indirim-ek prim modellerini ve belge içeriklerinde iyileştirme çalışmalarına başlayarak en yakın zamanda yeni tamamlayıcı sağlık sigortası ürününü müşterilerine sunacak.