Ev kadınına emeklilik imkanı! İsteğe bağlı sigortaya nasıl başvurulur? Primi eksik olanlar...

İsteğe bağlı sigorta; çalışmayanlara ve primi eksik olanlara emeklilik yolunu açıyor. Peki kimler, nasıl yararlanabiliyor?
İşte yanıtları:
KİMLER BAŞVURABİLİR?
Türkiye'de ikamet edenler ile Türkiye'de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından;
● Sigortalı çalışmayanlar,
● Ay içerisinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmayanlar,
● Kendi sigortalılıkları nedeniyle Türkiye'de sosyal güvenlik kanunlarına göre malullük ve yaşlılık aylığı almayanlar,
● 18 yaşını dolduranlar başvurabilir.
NEREYE VE NASIL BAŞVURULUR?
● İlk defa isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin örneği Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan 'İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi' ile ikametgahlarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine başvurmaları gerekir.
● Tekrar isteğe bağlı sigortalı olmak isteyen sigortalıların ise talep dilekçesi ile başvuruları yeterli olur.