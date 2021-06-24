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    Ev kadınına emeklilik imkanı! İsteğe bağlı sigortaya nasıl başvurulur? Primi eksik olanlar...

    Çalışanların yanı sıra çalışmayanlara da emeklilik imkanı var. Bu kapı, isteğe bağlı sigorta ile açılıyor. Ev kadınları ve primi eksik olanlar maaşa kavuşuyor. Peki, isteğe bağlı sigortaya nasıl başvurulur? Bu imkandan kimler yararlanabilir? İşte merak edilen tüm detaylar...

    Ev kadınına emeklilik

    İsteğe bağlı sigorta; çalışmayanlara ve primi eksik olanlara emeklilik yolunu açıyor. Peki kimler, nasıl yararlanabiliyor?

    İşte yanıtları:



    KİMLER BAŞVURABİLİR?
    Türkiye'de ikamet edenler ile Türkiye'de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından;

    ● Sigortalı çalışmayanlar,
    ● Ay içerisinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmayanlar,
    ● Kendi sigortalılıkları nedeniyle Türkiye'de sosyal güvenlik kanunlarına göre malullük ve yaşlılık aylığı almayanlar,
    ● 18 yaşını dolduranlar başvurabilir.



    NEREYE VE NASIL BAŞVURULUR?
    ● İlk defa isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin örneği Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan 'İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi' ile ikametgahlarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine başvurmaları gerekir.

    ● Tekrar isteğe bağlı sigortalı olmak isteyen sigortalıların ise talep dilekçesi ile başvuruları yeterli olur.



        NE KADAR ÖDENİR?
        İsteğe bağlı sigorta primi, prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında, sigortalı tarafından belirlenen prime esas aylık kazancın yüzde 32'sidir. Bu yıl için en düşük prim miktarı aylık bin 144 lira. En çok da 7.5 katı yatırılabiliyor.



        NASIL SONA ERER?
        ● İsteğe bağlı sigortalılığını sona erdirme talebinde bulunanların, primi ödenmiş son günü takip eden günden,
        ● Aylık talebinde bulunanların, aylığa hak kazanmış olmak şartıyla talep tarihinden,
        ● Ölen sigortalının ölüm tarihinden itibaren sona erer.



        HANGİ SİGORTALILIK KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLİR?
        Emeklilik hesaplanırken Bağ- Kur şartları geçerli oluyor. Tabii bu durumda SSK'lılara göre daha fazla prim ödemek gerekiyor. Ancak daha önce çalışması olup eksik primi olanlar, 3.5 yıldan (1261 günden) daha az isteğe bağlı sigorta ödeyerek primlerini tamamlarsa, SSK'dan emekli olabiliyor.

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