Ev kadınına emeklilik imkanı! İsteğe bağlı sigortaya nasıl başvurulur? Primi eksik olanlar...





NE KADAR ÖDENİR?

İsteğe bağlı sigorta primi, prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında, sigortalı tarafından belirlenen prime esas aylık kazancın yüzde 32'sidir. Bu yıl için en düşük prim miktarı aylık bin 144 lira. En çok da 7.5 katı yatırılabiliyor.