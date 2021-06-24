Destek hamlesi! İşletmelere para ödenecek...

Türkiye açısından stratejik öneme sahip ürünlerin yerli ve milli imkanlarla üretilmesini amaçlayan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında, 'Üretimde Yapısal Dönüşüm' başlıklı üçüncü çağrı başvuruya açıldı. Söz konusu çağrıyla temel olarak makine sektörüne ait ürünlerin, orta-yüksek ve yüksek teknoloji düzeyindeki sektörler için önemli olabilecek kritik hammaddelerin üretiminin desteklenmesi hedefleniyor.
10 MİLYON TL SINIRI VAR
Çağrıyla orta-yüksek ve yüksek teknolojili ilgili sektörlerdeki 149 ürün ve 'Servo Teknolojileri', 'Robotik ve Otomasyon Sistem Bileşenleri', 'Eklemeli İmalat Makineleri', 'Otonom/Yarı Otonom Endüstriyel ve Hizmet Robotlar' yenilikçi teknoloji başlıkları altında 29 yenilikçi teknoloji alanındaki projelere destek sağlanacak. Başvuru yapacak yatırım projelerinde öngörülen Ar-Ge ve üretime yönelik yatırım harcamalarının toplam tutarının 10 milyon liradan yüksek olması şartı aranacak. Türkiye'de yerleşik sermaye şirketlerinin tamamına açık çağrıya başvurular 1 Ağustos'a kadar www. hamle.gov.tr'den gerçekleştirilebilecek.
10 MİLYON TL SINIRI VAR
Çağrıyla orta-yüksek ve yüksek teknolojili ilgili sektörlerdeki 149 ürün ve 'Servo Teknolojileri', 'Robotik ve Otomasyon Sistem Bileşenleri', 'Eklemeli İmalat Makineleri', 'Otonom/Yarı Otonom Endüstriyel ve Hizmet Robotlar' yenilikçi teknoloji başlıkları altında 29 yenilikçi teknoloji alanındaki projelere destek sağlanacak. Başvuru yapacak yatırım projelerinde öngörülen Ar-Ge ve üretime yönelik yatırım harcamalarının toplam tutarının 10 milyon liradan yüksek olması şartı aranacak. Türkiye'de yerleşik sermaye şirketlerinin tamamına açık çağrıya başvurular 1 Ağustos'a kadar www. hamle.gov.tr'den gerçekleştirilebilecek.