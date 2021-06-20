Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye'de binlerce kişinin gelir kapısı olan ev hizmetlerine ilişkin sorulara on başlıkta yanıt verdi. İşte, ev hizmetlerinde kolay sigorta işlemleri ve merak edilen soruların yanıtları şöyle:
HANGİ İŞLER EV HİZMETİ SAYILIYOR?
Temizlik, ütü, yemek yapma, çamaşır, bulaşık yıkama, alışveriş ve bahçe işleri ile çocuk, yaşlı veya özel bakıma ihtiyacı olan kişilerin bakım işlerinin ev halkı dışındaki bireyler tarafından yapılması ev hizmeti sayılıyor.
EV SİSTEMLERİNDE ÇALIŞMAYLA İLGİLİ YENİ UYGULAMADAN HANGİ İŞVERENLER YARARLANABİLİR?
Yeni uygulamadan gerçek kişiler yararlanacak olup tüzel kişilerin talepleri kabul edilmeyecek. Evde oturan üçüncü dereceye kadar akrabaların yaptığı işler ev hizmeti sayılmıyor.