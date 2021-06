AYDA 10 GÜNDEN AZ SİGORTALI ÇALIŞTIRANLAR HER DEFA MÜRACAAT EDECEK Mİ?

Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştıranların bu çalışmanın takip eden aylara da devam etmesi halinde ev hizmetlerinde on günden az çalıştırılacaklara ilişkin formun "Çalışma devamlı mı ?" kısmının işaretlenmesi yeterli olacak. "www.turkiye.gov.tr" uygulaması ve Kısa Mesaj Servisi (SMS) ile müracaat edenlerin her bir çalışma (gün ve kişi) için ayrıca işlem yapılması gerekiyor.