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    ayı kazanç ayı! lere 3’lü fırsat: 551 TL zam, 1100 TL ikramiye, erken maaş

    ayı tüm ler kazanç ayı olacak. Yüzde 7.67 olarak tahmin edilen zam oranı ve ’luların maaşında 551 liraya varan artış getirirken, 1.100 lira da ikramiye ödenecek. Peki, Temmuz zammı ile birlikte emeklilerin maaşlarında ne kadar artış olacak? Ödeme takvimi en zaman? İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin merak ettiği tüm detaylar...

    Takvim
    Emeklilere 3’lü fırsat

    Emekliler için Temmuz hem zam hem ikramiye ayı olacak.



    SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak.



    Memur emeklilerine ise yüzde 3 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.



        GÖZLER 5 TEMMUZ'DA
        Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki TÜFE tahminine göre 6 aylık enflasyon yani emeklilerin zam oranı yüzde 7.67 olacak.



        Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 551 liraya varan artış yaşanacak.



        En yüksek aylık 7 bin 184 liradan 7 bin 735 liraya çıkacak. Artış oranı 5 Temmuz'da belli olacak.



            Zamlar aynı ay içinde emeklilerin eline geçecek.



            Memur emeklileri, enflasyon verileri bekleneceğinden maaşını Temmuz başında zam yansıtılmadan alacak. Zam farkı, ay içinde açıklanacak tarihte ödenecek.



            Kurban Bayramı da 20-23 Temmuz'a, bazı emeklilerin maaş ödeme dönemine denk geliyor.

            Bu nedenle emeklilere erken maaş ödemesi de söz konusu olabilecek.



                Eğer takvimde bir değişiklik yapılmazsa emeklilerin bin 100 liralık ikramiyesi de 12-19 Temmuz tarihleri arasında ödenecek.

                Tam tarihleri Çalışma Bakanlığı duyuracak.



                BU TAKVİME DİKKAT!

                1-5 TEMMUZ: Memur emeklilerine maaş, ay içinde zam farkı.

                5 TEMMUZ: Zam oranları belli olacak.


                12-19 TEMMUZ: İkramiye.

                17-26 TEMMUZ: SSK emeklilerine zamlı maaş.

                25-28 TEMMUZ: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş.

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                Haberler Ekonomi Temmuz ayı kazanç ayı! Emeklilere 3’lü fırsat: 551 TL zam, 1100 TL ikramiye, erken maaş