Son dakika: İhalelerde devrim niteliğinde değişiklikler! İşte 10 adımda yeni düzenleme

Sanayileşme İcra Komitesi de bu düzenlemeler doğrultusunda görevini yerine getirecek. Kamu ihalelerinde şeffaflık artarken Sanayileşme İcra Komitesi bu düzenlemeler doğrultusunda görevini yerine getirecek. İhale Kanunu'ndaki teşebbüs hürriyetine aykırı tüm hükümler hakların korunması temelinde yürürlükten kalkacak.