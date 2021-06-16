Son dakika: İhalelerde devrim niteliğinde değişiklikler! İşte 10 adımda yeni düzenleme

Kamu İhale Kurumu, İhale Kanunu'na ilişkin yasa teklifi üzerinde taslak çalışma yaparken ilgili kuruluşlardan görüş talep etti. Bütünüyle dijital ve rekabeti artıran bir ihale sistemi kurulmasını öngören reform paketindeki 10 önemli başlık şöyle:
TEMİNATLARIN KAPSAMI GENİŞLİYOR
halelerde denetim güçlendirilerek, tasarruf ve şeffaflık artırılıyor. İhalelerde teminat olarak kabul edilecek değerlerin kapsamı genişliyor, işlem süreçleri kısaltılıyor. Yatırımların daha hızlı hayata geçirilmesi için ihalelerdeki bürokratik süreç azaltılıyor.
PAZARLIK USULÜ GÜNCELLENİYOR
Pazarlık usulü yapılan ihalelerin kapsamı yeniden düzenleniyor. Kamu İhale Kanunu'ndaki istisnaların önemli bir kısmı kaldırılıyor. Zorunlu olan istisnalarda disiplin altına alınacak, düzenli olarak izlenecek.