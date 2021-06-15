Katılım Emeklilik, pandeminin hayata ve tasarruf alışkanlıklarına dair etkilerini ölçmek için Sigorta Okuryazarlığı Araştırması'nı gerçekleştirdi. Türkiye'nin dört bir yanındaki farklı sosyo ekonomik sınıflardan 804 kişiyle gerçekleştirilen çalışmayla ilgili bilgi veren Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, şunları söyledi:

"Hayatlarımıza yeni normaller kalıcı olarak girerken birikim yapmanın, geleceğe yatırım yapmanın önemi daha iyi anlaşıldı. BES bu sınavdan alnının akıyla çıktı. Halkımızın tasarruflarını değerlendirmek için zor zamanların güvenli limanı olarak BES'i seçtiğini gördük. Katılımcıların yüzde 83.7'si 'Keşke pandemi döneminden önce daha fazla para biriktirmiş olsaydım' diyor. İkinci sırada yüzde 55.7 ile yazlık ev almış olmayı dileyenler geliyor. Yüzde 40.5 ile işsizlik sigortası yaptırmış olmayı dileyenler takip ederken, yüzde 29.2 ile 'Keşke bireysel emekliliğim olsaydı' diyenler dördüncü sırada. Anlaşılıyor ki tasarruf konusunda farkındalık yükseliyor."