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    Tarladan markete 4 kat fark! Farkta başı karpuz çekerken, marketin zam şampiyonu havuç oldu

    Gıdada üretici-market fiyat farkı kapanmak bilmiyor. (TZOB) Genel Başkanı , Mayıs'ta 4 kata varan fark çıktığını söyledi. Bayraktar, üretici ve market fiyatı arasındaki farkın en çok yüzde 305.11 ile karpuzda görüldüğünü belirtti.

    Tarladan markete 4 kat fark!

    Gıdada üretici-market fiyat farkı kapanmak bilmiyor. (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Mayıs'ta 4 kata varan fark çıktığını söyledi.

    Üretici ve market fiyatı arasındaki farkın en çok yüzde 305.11 ile karpuzda görüldüğünü belirten Bayraktar, "Fiyat farkı kabakta yüzde 239.85, salatalıkta yüzde 236.44, patlıcanda yüzde 237.75 oldu. Üreticide 1,37 liraya satılan karpuz markette yaklaşık 4.1 kat fazlaya yani 5,55 liraya, 1,33 lira olan kabak 4,52 liraya, 1,18 lira olan salatalık 3,97 liraya satılıyor" dedi.

    Mayıs'ta markette 18 üründe fiyat artışı olduğunu, 18 üründe fiyat düşerken, 2 ürünün aynı kaldığını anlatan Bayraktar, en fazla fiyat artışının yüzde 31.95 ile havuçta, en fazla fiyat düşüşünün ise yüzde 62.98 ile de olduğunu vurguladı.

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    Ey aziz İstanbul
    Haberler Ekonomi Tarladan markete 4 kat fark! Farkta başı karpuz çekerken, marketin zam şampiyonu havuç oldu