Üretip satana vergi yok... Pandemide e-ticaretin yıldızı parladı: 5 adımda iş rehberi

Coronavirüs pandemisi e-ticareti gözde yaptı.
Alışverişler e-ticarete kayınca, firmalar da işlerini bu alana yöneltti.
Başta ev kadınları olmak üzere evden e-ticaret yapmak isteyenlere de fırsat doğdu.
Coronavirüs pandemisi e-ticareti gözde yaptı.
Alışverişler e-ticarete kayınca, firmalar da işlerini bu alana yöneltti.
Başta ev kadınları olmak üzere evden e-ticaret yapmak isteyenlere de fırsat doğdu.
TOBB E-Ticaret Meclisi Üyesi Cenk Çiğdemli, "Son dönemde evden e-ticaret yapmak üzere şahıs şirketi kurarak web site açan müteşebbis sayısında artış oldu. Başta giyim eşyaları, ev tekstili, yerel gıdalar ve gurme lezzetler olmak üzere temini ve kargolaması daha kolay olan kategorilerde satış yapan yeni e-ticaret sitesi sayısında adeta patlama yaşandı" dedi.
DEPO-KİRA MASRAFI YOK
Depo, kira ve stok masrafı olmamasından dolayı çok cüzi yatırımlarla herkesin evden e-ticaret işine girebileceğini ifade eden Çiğdemli, şöyle konuştu:
"Ürün alıp satanlar haricinde, stoksuz ticaret olarak bilinen dropshipping yöntemiyle e-ticaret yapan sayısında da artış var. Özellikle finansal açıdan, toptancıdan mal alabilir durumda olmayan girişimciler, dropshipping ile sadece aracılık ederek e-ticaret üzerinden kâr elde edebiliyor. Bu yöntemde de artış gözlemliyoruz."
ÜRETİP SATANA VERGİ YOK
Evde imal ettiği ürünleri internetten satanlara vergi muafiyeti var. Bu yıl 240 bin liranın altındaki kazançlar için muafiyet sağlanıyor.
Düzenlemeden faydalanmak için 'Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi' almak ve bankada ticari hesap açmak gerekiyor.
5 ADIMDA İŞ REHBERİ
EVDEN e-ticaret yapmak için öncelikle şirket kurmak gerekiyor. Satılan ürünlerin faturalandırılması için kişinin vergi mükellefi olması zorunluluğu var.
İŞİN en önemli kısmı e-ticaret altyapısı. e-ticarette altyapının güvenilir olması gerekir.
NE satacağınıza karar verdikten sonra güvenilir ve her daim ulaşılabilir olan tedarikçiler bulmanız gerekecektir. Seçtiğiniz tedarikçinin ürün portföyünün geniş olması lazım. Çok sayıda toptancı ile çalışmak yerine az sayıda toptancı ile çalışmak faydalı olacaktır.
E-TİCARETTE belki de en önemli şey kargolama işlemidir. Kargo süreçlerini iyi yönetmeyen e-ticaret firmaları hızla müşteri kaybeder. Profesyonel kargo firmalarından tek tek teklif alarak, sizin için en avantajlı olanı seçmelisiniz.
SOSYAL medya bu işin olmazsa olmazı. Buralarda e-ticaret sitenizin ve ürünlerinizin reklamını yapabileceğiniz birer hesap açmalı ve web sitesine yönlendirme yapmalısınız. Sosyal medya hesaplarınızda samimi videolar ve profesyonel fotoğraflar kullanmalısınız.