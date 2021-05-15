Üretip satana vergi yok... Pandemide e-ticaretin yıldızı parladı: 5 adımda iş rehberi

E-TİCARETTE belki de en önemli şey kargolama işlemidir. Kargo süreçlerini iyi yönetmeyen e-ticaret firmaları hızla müşteri kaybeder. Profesyonel kargo firmalarından tek tek teklif alarak, sizin için en avantajlı olanı seçmelisiniz.

SOSYAL medya bu işin olmazsa olmazı. Buralarda e-ticaret sitenizin ve ürünlerinizin reklamını yapabileceğiniz birer hesap açmalı ve web sitesine yönlendirme yapmalısınız. Sosyal medya hesaplarınızda samimi videolar ve profesyonel fotoğraflar kullanmalısınız.