Esnaftan marketlere tepki var (Ekonomi haberleri)

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, tam kapanmada pazar günleri kapalı olan zincir marketlerin, internetten de satış yapamamasını istedi. Palandöken, "Kargo ile satış sürüyor" diye konuştu.
BEYANNAME İÇİN SÜRE UZATILDI
Bu yılın birinci geçici vergi dönemine ait gelir ve kurum beyannamelerinin verilmesi ile vergilerin ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı. Son tarih 17 Mayıs olarak belirlenmişti.
EXİMBANK'TAN HİZMET SİGORTASI
TÜRK Eximbank hizmet sektöründe faaliyet gösteren ihracatçılar için Hizmet Sigortası programına başladı. Program ile Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası'nın kapsamı büyüdü.