Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Esnaftan marketlere tepki var (Ekonomi haberleri)

    TESK Başkanı ken, tam kapanmada pazar günleri kapalı olan zincir marketlerin, internetten de satış yapamamasını istedi. Palandöken, “Kargo ile satış sürüyor” diye konuştu.

    Esnaftan marketlere tepki var

    TESK Başkanı Bendevi Palandöken, tam kapanmada pazar günleri kapalı olan zincir marketlerin, internetten de satış yapamamasını istedi. Palandöken, "Kargo ile satış sürüyor" diye konuştu.

    BEYANNAME İÇİN SÜRE UZATILDI
    Bu yılın birinci geçici vergi dönemine ait gelir ve kurum beyannamelerinin verilmesi ile vergilerin ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı. Son tarih 17 Mayıs olarak belirlenmişti.

    EXİMBANK'TAN HİZMET SİGORTASI
    TÜRK Eximbank hizmet sektöründe faaliyet gösteren ihracatçılar için Hizmet Sigortası programına başladı. Program ile Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası'nın kapsamı büyüdü.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Memura-emekliye çifte zam çıktı
    Haberler Ekonomi Esnaftan marketlere tepki var (Ekonomi haberleri)