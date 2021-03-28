Turkcell’den zeka ödülü

GİRİŞİMCİLERE "ENGEL" YOK

Türkiye İş Kurumu'nun "Kendi işinin patronu, hayallerinin kahramanı ol" sloganı ile yaşama geçirdiği Engelli Hibe Desteği Projesi kapsamında 65 bin lira hibe desteği sağlanacak. Proje başvuruları 16 Nisan'a kadar sürecek. İşletmenin donanım giderleri için 45 bin lira, kira, su, elektrik, için 15 bin lira işyeri kuruluş izinleri için de 5 bin lira verilecek.