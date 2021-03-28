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    ’den zeka ödülü

    'in Zekâ Gücü projesi kapsamında ile birlikte düzenlediği yapay zekâ ve hayal gücünü birleştiren Zekathon yarışması sonuçlandı. Yarışmada birinciliği ortaokul grubunda 'Seni Daha İyi Anlıyorum' projesi ile öğrencileri, lise grubunda ise 'Ağaçları Yapraklarından Tanıyan Uygulama' projesi ile öğrencileri elde etti.

    Turkcell’den zeka ödülü

    Turkcell'in Zekâ Gücü projesi kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı ile birlikte düzenlediği yapay zekâ ve hayal gücünü birleştiren Zekathon yarışması sonuçlandı. Yarışmada birinciliği ortaokul grubunda 'Seni Daha İyi Anlıyorum' projesi ile Adana Kozan BİLSEM öğrencileri, lise grubunda ise 'Ağaçları Yapraklarından Tanıyan Uygulama' projesi ile İstanbul Fuat Sezgin BİLSEM öğrencileri elde etti.

    GİRİŞİMCİLERE "ENGEL" YOK
    Türkiye İş Kurumu'nun "Kendi işinin patronu, hayallerinin kahramanı ol" sloganı ile yaşama geçirdiği Engelli Hibe Desteği Projesi kapsamında 65 bin lira hibe desteği sağlanacak. Proje başvuruları 16 Nisan'a kadar sürecek. İşletmenin donanım giderleri için 45 bin lira, kira, su, elektrik, için 15 bin lira işyeri kuruluş izinleri için de 5 bin lira verilecek.

    MOBİLYADA YATIRIM ZAMANI
    Akdeniz Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'nin düzenlediği webinara katılan AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, "Sektörümüzün AB'ye olan 400 milyon dolar mobilya ihracatının yüzde 35'ini AKAMİB gerçekleştiriyor. Tekstilde olduğu gibi mobilyada da Avrupa'dan Türkiye'ye yatırımların geleceğini, öngörüyoruz" dedi.

        20 MİLYON KİŞİNİN BİLGİLERİ ÇALINDI
        Türkiye'nin 20 milyona üyesi ve onbinlerce restoranın kayıtlı olduğu uygulama Yemeksepeti hacklendi. Uygulamadaki kullanıcı bilgileri çalındı. Çalınan bilgiler arasında ad, soyad, doğum tarihi, telefon numaraları, e-posta adresleri, ev veya iş yeri adresleri ve giriş şifreleri gibi önemli bilgiler var. Şirket, suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.
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        Haberler Ekonomi Turkcell’den zeka ödülü