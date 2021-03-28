Turkcell’den zeka ödülü

Turkcell'in Zekâ Gücü projesi kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı ile birlikte düzenlediği yapay zekâ ve hayal gücünü birleştiren Zekathon yarışması sonuçlandı. Yarışmada birinciliği ortaokul grubunda 'Seni Daha İyi Anlıyorum' projesi ile Adana Kozan BİLSEM öğrencileri, lise grubunda ise 'Ağaçları Yapraklarından Tanıyan Uygulama' projesi ile İstanbul Fuat Sezgin BİLSEM öğrencileri elde etti.
GİRİŞİMCİLERE "ENGEL" YOK
Türkiye İş Kurumu'nun "Kendi işinin patronu, hayallerinin kahramanı ol" sloganı ile yaşama geçirdiği Engelli Hibe Desteği Projesi kapsamında 65 bin lira hibe desteği sağlanacak. Proje başvuruları 16 Nisan'a kadar sürecek. İşletmenin donanım giderleri için 45 bin lira, kira, su, elektrik, için 15 bin lira işyeri kuruluş izinleri için de 5 bin lira verilecek.
MOBİLYADA YATIRIM ZAMANI
Akdeniz Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'nin düzenlediği webinara katılan AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, "Sektörümüzün AB'ye olan 400 milyon dolar mobilya ihracatının yüzde 35'ini AKAMİB gerçekleştiriyor. Tekstilde olduğu gibi mobilyada da Avrupa'dan Türkiye'ye yatırımların geleceğini, öngörüyoruz" dedi.